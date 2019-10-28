Зеленский пригласил Европейский инвестбанк поддержать проекты в Донбассе

КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Гудаком пригласил ЕИБ присоединиться к реализации инфраструктурных проектов в его стране. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба украинского президента.

Как говорится в сообщении, Зеленский на встрече выразил надежду, что Украина превысит запланированные показатели экономического роста, и отметил, что один из приоритетов — это инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры.

"Поэтому Украина заинтересована в совместных проектах с ЕИБ, направленных, в частности, на восстановление инфраструктуры и строительство дорог в Донецкой и Луганской областях, на развитие аграрного сектора и поддержку малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.