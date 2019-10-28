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РИА Новости

Зеленский пригласил Европейский инвестбанк поддержать проекты в Донбассе

23:18 28.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Гудаком пригласил ЕИБ присоединиться к реализации инфраструктурных проектов в его стране. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба украинского президента.
Как говорится в сообщении, Зеленский на встрече выразил надежду, что Украина превысит запланированные показатели экономического роста, и отметил, что один из приоритетов — это инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры.
"Поэтому Украина заинтересована в совместных проектах с ЕИБ, направленных, в частности, на восстановление инфраструктуры и строительство дорог в Донецкой и Луганской областях, на развитие аграрного сектора и поддержку малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.
Глава украинского государства также отметил, что сейчас портфель проектов Европейского инвестиционного банка на Украине достиг 5,9 миллиарда евро и есть потенциал к его увеличению.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Вчера, 12:00РИА Новости
Леонид Пасечник: Зеленский может так и остаться президентом-надеждой
092015
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВазил ГудакЕвропейский инвестиционный банкДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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