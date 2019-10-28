Лейбористы будут настаивать на гарантиях исключения Brexit без сделки

ЛОНДОН, 28 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Лейбористы тщательно изучат новый законопроект премьера Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов в стране, однако по-прежнему будут настаивать на гарантиях исключения Brexit без сделки, заявил лидер лейбористской парти Джереми Корбин.
В понедельник вечером палата общин британского парламента отказалась подержать предложение Джонсона о проведении в стране внеочередных выборов. Премьер обосновывал их необходимость отсутствием парламентского большинства и вызванной этим невозможностью утвердить сделку с ЕС о Brexit. После поражения на голосовании Джонсон заявил, что правительство уже сегодня представит новый "краткий" законопроект о выборах, который для принятия не потребует двух третей голосов палаты.
"Мы тщательно изучим законопроект премьер-министра... Но мы будем требовать исключения возможности выхода из ЕС без сделки. Об этом должно быть заявлено четко, но премьер-министр ранее использовал любые формулировки, чтобы не произносить эту фразу", - сказал Корбин, выступая в парламенте.
Для объявления досрочных выборов Джонсону понедельник было необходимо заручиться поддержкой двух третей состава палаты общин или 434 голосами. За проведение выборов проголосовали 299 парламентариев, против - 70, остальные воздержались.
Оппозиция вначале выступала категорически против выборов, опасаясь того, что страна выйдет из Евросоюза без сделки, однако после того, как ЕС согласился на перенос сроков Brexit, часть противников предложения Джонсона несколько изменила позицию, увидев в выборах возможность увеличить присутствие в парламенте. В понедельник против идеи выборов выступили лейбористы, а либдемы и шотландские националисты, в свою очередь, предложили провести выборы не 12, а 9 декабря.