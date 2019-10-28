Лейбористы будут настаивать на гарантиях исключения Brexit без сделки

ЛОНДОН, 28 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Лейбористы тщательно изучат новый законопроект премьера Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов в стране, однако по-прежнему будут настаивать на гарантиях исключения Brexit без сделки, заявил лидер лейбористской парти Джереми Корбин.

В понедельник вечером палата общин британского парламента отказалась подержать предложение Джонсона о проведении в стране внеочередных выборов. Премьер обосновывал их необходимость отсутствием парламентского большинства и вызванной этим невозможностью утвердить сделку с ЕС о Brexit. После поражения на голосовании Джонсон заявил, что правительство уже сегодня представит новый "краткий" законопроект о выборах, который для принятия не потребует двух третей голосов палаты.

"Мы тщательно изучим законопроект премьер-министра... Но мы будем требовать исключения возможности выхода из ЕС без сделки. Об этом должно быть заявлено четко, но премьер-министр ранее использовал любые формулировки, чтобы не произносить эту фразу", - сказал Корбин, выступая в парламенте.

Для объявления досрочных выборов Джонсону понедельник было необходимо заручиться поддержкой двух третей состава палаты общин или 434 голосами. За проведение выборов проголосовали 299 парламентариев, против - 70, остальные воздержались.