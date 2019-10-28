Джонсон внесет новый законопроект о досрочных выборах

ЛОНДОН, 28 окт – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что внесет в понедельник короткий законопроект о проведении выборов 12 декабря, для принятия которого нужно простое большинство голосов депутатов.

Ранее парламент в очередной раз отверг предложение премьера о проведении выборов. Для принятия этого предложения требовалось две трети голосов парламентариев.

"Мы не позволим этому параличу продолжаться. Сегодня вечером мы направим уведомление о внесении краткого законопроекта о проведении выборов 12 декабря, чтобы осуществить Brexit. Этот парламент не может дольше держать страну в заложниках… Нужно заменить этот нефункционирующий парламент парламентом, который осуществит Brexit", - заявил Джонсон по итогам голосования.