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РИА Новости

Джонсон внесет новый законопроект о досрочных выборах

22:16 28.10.2019 (обновлено: 22:22 28.10.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 окт – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что внесет в понедельник короткий законопроект о проведении выборов 12 декабря, для принятия которого нужно простое большинство голосов депутатов.
Ранее парламент в очередной раз отверг предложение премьера о проведении выборов. Для принятия этого предложения требовалось две трети голосов парламентариев.
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"Мы не позволим этому параличу продолжаться. Сегодня вечером мы направим уведомление о внесении краткого законопроекта о проведении выборов 12 декабря, чтобы осуществить Brexit. Этот парламент не может дольше держать страну в заложниках… Нужно заменить этот нефункционирующий парламент парламентом, который осуществит Brexit", - заявил Джонсон по итогам голосования.
Ранее ЕС согласился продлить Brexit до 31 января.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонПарламент ВеликобританииВеликобританияВ мире
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