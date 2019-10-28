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РИА Новости

Британский парламент отверг предложение Джонсона о внеочередных выборах

22:05 28.10.2019 (обновлено: 23:55 28.10.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов, Мария Табак. Палата общин британского парламента не поддержала предложение премьера-консерватора Бориса Джонсона о проведении в стране 12 декабря внеочередных выборов.
С таким предложением Джонсон выступил на прошлой неделе, объяснив необходимость провести выборы отсутствием парламентского большинства и вызванной этим невозможностью утвердить сделку с ЕС о Brexit. Премьер настаивает на скорейшем выходе Британии из ЕС и считает, что после выборов новые парламент и правительство смогут ратифицировать сделку.
Для объявления досрочных выборов Джонсону было необходимо заручиться поддержкой двух третей состава палаты общин, или 434 голосами. За проведение выборов проголосовали 299 парламентариев, против — 70.
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"Поскольку для решения вопроса необходимо большинство в две трети, то данное предложение отклонено", — сказал спикер палаты, оглашая результаты.
Оппозиция сначала выступала категорически против выборов, опасаясь того, что страна выйдет из Евросоюза без сделки, однако после того, как ЕС согласился на перенос сроков Brexit, часть противников предложения Джонсона несколько изменила позицию, увидев в выборах возможность увеличить присутствие в парламенте. В понедельник против идеи выборов выступили лейбористы, а либерал-демократы и шотландские националисты, в свою очередь, предложили провести выборы не 12, а 9 декабря.
Ранее Джонсон заявлял, что, в случае если парламент в понедельник отклонит его предложение о проведении выборов, то во вторник он может внести подобный законопроект.
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонПарламент ВеликобританииВеликобританияВ мире
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