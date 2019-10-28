Джонсон подтвердил согласие с решением ЕС о переносе Brexit

ЛОНДОН, 28 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский премьер Борис Джонсон подтвердил согласие с решением ЕС перенести срок Brexit до конца января 2020 года, однако заявил, что хотел бы вывести страну из Евросоюза ранее этой даты. Соответствующее заявление содержится в письме Джонсона главе Евросовета Дональду Туску, копию которого распространила канцелярия премьера.

Туск сообщил в понедельник, что ЕС в составе 27 стран согласился отложить Brexit до 31 января, теперь предстоит письменно утвердить это решение. Ранее Великобритания попросила отложить свой выход из ЕС с 31 октября до 31 января, поскольку пока так и не ратифицирован договор об условиях Brexit.

"Как вы знаете, у меня нет свободы выбора... сделать что-либо, кроме как подтвердить официальное согласие Британии с переносом сроков Brexit. Но я должен четко заявить, что продление членства Британии в ЕС вредит нашей демократии и отношениям с нашими европейскими друзьями. Я бы предпочел, чтобы британский парламент быстро ратифицировал сделку, которой мы достигли. К сожалению, меня крайне беспокоит то, что парламент может этого никогда не сделать и, следовательно, возможен дальнейший перенос сроков Brexit", - говорится в письме Джонсона.

Он также попросил руководство ЕС пообещать, что продление сроков выхода Британии из ЕС после 31 января будет невозможным.