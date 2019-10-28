Столтенберг: НАТО рассматривает возможность открытия базы ВМФ в Албании

"Албания играет важную роль в НАТО, это важно и для нее, и для НАТО. Как я и сказал, у нас уже есть программа, по которой мы инвестируем и управляем авиабазой в Албании. До сих пор не было принято решения об инвестициях в военно-морскую базу, но это вещь, которая рассматривается нашим военным руководством и нашими военными экспертами. Основываясь на этом, НАТО будет принимать решение", - заявил Столтенберг на пресс-конференции, трансляцию вела пресс-служба альянса.