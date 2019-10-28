Новак отметил готовность Украины и ЕК искать решения по транзиту газа

БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Россия, Украина и Еврокомиссия настроены на то, чтобы найти решения и обеспечить надежный транзит газа после 2019 года, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций по транзиту в Брюсселе.

"Все настроены на то, чтобы найти все необходимые решения и обеспечить надежную прокачку газа, транзит газа с 1 января 2020 года. Будем продолжать активно работать как на уровне министерств, так и на уровне компаний", - ответил Новак на вопрос о том, договорятся ли страны до 31 декабря.