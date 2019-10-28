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РИА Новости

Новак отметил готовность Украины и ЕК искать решения по транзиту газа

19:47 28.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Россия, Украина и Еврокомиссия настроены на то, чтобы найти решения и обеспечить надежный транзит газа после 2019 года, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций по транзиту в Брюсселе.
"Все настроены на то, чтобы найти все необходимые решения и обеспечить надежную прокачку газа, транзит газа с 1 января 2020 года. Будем продолжать активно работать как на уровне министерств, так и на уровне компаний", - ответил Новак на вопрос о том, договорятся ли страны до 31 декабря.
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018
Вчера, 15:59РИА Новости
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце нынешнего года. По итогам предыдущей трехсторонней встречи, прошедшей в сентябре, определились два основных варианта работы по транзиту: бронирование "Газпромом" мощностей Украины по правилам газового рынка Европейского союза, которые Киев обещает успеть имплементировать до 1 января 2020 года, или же, если этот процесс затянется, продление действующего контракта.
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