Столтенберг прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. НАТО не видит причин для беспокойства со стороны Белоруссии из-за учений вблизи ее границ, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Отвечая на вопрос журналистов, как он может прокомментировать обеспокоенность Минска относительно учений союзников по НАТО в регионе, генсек заявил, что "НАТО – оборонительный альянс".

"Конечно, все государства имеют право проводить учения своих сил, что касается также союзников по НАТО", - сказал он, отметив, что альянс сталкивается с более непредсказуемой обстановкой в сфере безопасности, с увеличением военной активности у своих границ.