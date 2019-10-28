Президент Чили сменил ключевых министров на фоне протестов в стране

Президент на фоне беспорядков снял прежнего министра внутренних дел Андреса Чадвика, его пост занял Гонсало Блюмель, который ранее был главой администрации президента.

Начиная с воскресенья власти Чили отменили режим чрезвычайного положения в стране, введенный из-за протестов. Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.