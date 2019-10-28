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РИА Новости

Президент Чили сменил ключевых министров на фоне протестов в стране

19:21 28.10.2019
139
© РИА НовостиСитуация в Сантьяго
Ситуация в Сантьяго
© РИА Новости
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт - РИА Новости. Президент Чили Себастьян Пиньера провел перестановки в правительстве на фоне протестов, сменив ключевых министров.
Трансляция назначения новых министров велась в Twitter президента.
Новым министром финансов назначен экономист Игнасио Брионес, министром экономики - Лукас Паласиос из министерства общественных работ.
Президент на фоне беспорядков снял прежнего министра внутренних дел Андреса Чадвика, его пост занял Гонсало Блюмель, который ранее был главой администрации президента.
Президент Чили Себастьян Пиньера
26 октября, 04:06РИА Новости
Президент Чили заявил, что услышал послание миллиона митингующих в Сантьяго
Начиная с воскресенья власти Чили отменили режим чрезвычайного положения в стране, введенный из-за протестов. Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.
Поначалу мирные, к 18 октября акции переросли в столкновения с правоохранителями и погромы, погибли 19 человек. В крупные города были стянуты военные и бронетехника, было объявлено чрезвычайное положение в ряде городов, регулярно вводится комендантский час.
Массовые беспорядки в Чили
© AFP 2019 / Pedro Ugarte

К протестам привело повышение цен на проезд в метро в начале октября.

Массовые протесты в Чили
1 из 15

К протестам привело повышение цен на проезд в метро в начале октября.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
© AFP 2019 / Claudio Reyes

Первыми на улицы вышли студенты, их позже поддержали и другие слои населения.

Массовые протесты в Чили
2 из 15

Первыми на улицы вышли студенты, их позже поддержали и другие слои населения.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
© AFP 2019 / Pedro Ugarte

Самыми многочисленными стали манифестации в столице страны Сантьяго.

Массовые протесты в Чили
3 из 15

Самыми многочисленными стали манифестации в столице страны Сантьяго.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
© AFP 2019 / Pablo Vera

Сначала выступления демонстрантов были мирными, но затем переросли в беспорядки.

Массовые протесты в Чили
4 из 15

Сначала выступления демонстрантов были мирными, но затем переросли в беспорядки.

© AFP 2019 / Pablo Vera
© AFP 2019 / Pedro Ugarte

Демонстранты возводили баррикады, поджигали магазины и автобусы.

Массовые протесты в Чили
5 из 15

Демонстранты возводили баррикады, поджигали магазины и автобусы.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
© REUTERS / Ivan Alvarado

Инфраструктуре метро нанесен многомиллионный ущерб, девять станций сгорели целиком.

Массовые протесты в Чили
6 из 15

Инфраструктуре метро нанесен многомиллионный ущерб, девять станций сгорели целиком.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AFP 2019 / Claudio Reyes

Несколько дней подряд устанавливался комендантский час.

Массовые протесты в Чили
7 из 15

Несколько дней подряд устанавливался комендантский час.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
© REUTERS / Ivan Alvarado

Но это не остановило протестующих от нескольких ограблений и поджогов.

Массовые протесты в Чили
8 из 15

Но это не остановило протестующих от нескольких ограблений и поджогов.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AFP 2019 / Pedro Ugarte

Власти Чили ввели чрезвычайное положение в Сантьяго и городах, популярных у туристов.

Массовые протесты в Чили
9 из 15

Власти Чили ввели чрезвычайное положение в Сантьяго и городах, популярных у туристов.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
© REUTERS / Ivan Alvarado

В крупные города были стянуты военные и бронетехника.

Массовые протесты в Чили
10 из 15

В крупные города были стянуты военные и бронетехника.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AFP 2019 / Claudio Reyes

Для разгона демонстрантов правоохранители применяли слезоточивый газ и водяные пушки.

Массовые протесты в Чили
11 из 15

Для разгона демонстрантов правоохранители применяли слезоточивый газ и водяные пушки.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
© AP Photo / Esteban Felix

В результате беспорядков погибли 18 человек.

Массовые протесты в Чили
12 из 15

В результате беспорядков погибли 18 человек.

© AP Photo / Esteban Felix
© REUTERS / Ivan Alvarado

На фоне протестов 23 и 24 октября состоялась всеобщая забастовка.

Массовые протесты в Чили
13 из 15

На фоне протестов 23 и 24 октября состоялась всеобщая забастовка.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© REUTERS / Ivan Alvarado

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил комплекс мер, направленных на решение проблем, которые привели к протестам.

Массовые протесты в Чили
14 из 15

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил комплекс мер, направленных на решение проблем, которые привели к протестам.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AFP 2019 / Javier Torres

Беспорядки в Чили.

Массовые протесты в Чили
15 из 15

Беспорядки в Чили.

© AFP 2019 / Javier Torres
1 из 15

К протестам привело повышение цен на проезд в метро в начале октября.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
2 из 15

Первыми на улицы вышли студенты, их позже поддержали и другие слои населения.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
3 из 15

Самыми многочисленными стали манифестации в столице страны Сантьяго.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
4 из 15

Сначала выступления демонстрантов были мирными, но затем переросли в беспорядки.

© AFP 2019 / Pablo Vera
5 из 15

Демонстранты возводили баррикады, поджигали магазины и автобусы.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
6 из 15

Инфраструктуре метро нанесен многомиллионный ущерб, девять станций сгорели целиком.

© REUTERS / Ivan Alvarado
7 из 15

Несколько дней подряд устанавливался комендантский час.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
8 из 15

Но это не остановило протестующих от нескольких ограблений и поджогов.

© REUTERS / Ivan Alvarado
9 из 15

Власти Чили ввели чрезвычайное положение в Сантьяго и городах, популярных у туристов.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
10 из 15

В крупные города были стянуты военные и бронетехника.

© REUTERS / Ivan Alvarado
11 из 15

Для разгона демонстрантов правоохранители применяли слезоточивый газ и водяные пушки.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
12 из 15

В результате беспорядков погибли 18 человек.

© AP Photo / Esteban Felix
13 из 15

На фоне протестов 23 и 24 октября состоялась всеобщая забастовка.

© REUTERS / Ivan Alvarado
14 из 15

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил комплекс мер, направленных на решение проблем, которые привели к протестам.

© REUTERS / Ivan Alvarado
15 из 15

Беспорядки в Чили.

© AFP 2019 / Javier Torres
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Протесты в ЧилиСебастьян ПиньераЧилиВ мире
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