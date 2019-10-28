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РИА Новости
Теплоснабжение

"Сибирские Мальдивы" проверили на уровень радиации

19:13 28.10.2019 (обновлено: 23:56 28.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗолоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) проверила радиационный фон золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, который летом прозвали "Сибирскими Мальдивами", он оказался втрое ниже нормы, следует из материалов компании.
"Сибирские Мальдивы" безопасны — сделали вывод общественники по итогам замеров на ТЭЦ-5. Проверяли радиационный фон, он оказался ниже, чем в среднем по городу. ... По итогам замеров в пяти контрольных точках периметра золоотвала, значения прибора колебались от 0,07 до 0,11 мкЗв/час. Это втрое ниже нормы", - говорится в сообщении. Исследование заказала СГК по просьбе общественных организаций и городской рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности.
Молодые люди фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5. Архивное фото
17 июля, 07:33РИА Новости
На "Сибирские мальдивы" не пустили более 200 любителей селфи
Как уточняет компания, около года назад ТЭЦ-5 сменила вид топлива — с каменного угля перешла на бурый, это вызвало беспокойство жителей города. Сразу были сделаны первые замеры на дымососах котлов с помощью высокоточных газоанализаторов, которые показали снижение выбросов на сжигании бурого угля, относительно сжигания каменного. Однако до недавнего времени у общественников оставались сомнения относительно безопасности уровня гамма-излучения.
"В сентябре этого года золошлаковые материалы на ТЭЦ-5 прошли государственную экологическую экспертизу. То есть Росприроднадзор, по сути, подтвердил экологическую безопасность материалов и возможность их применения для дорожного строительства, вертикальных планировок, рекультивации земель", - сообщил начальник управления производства и реализации вторичных материалов Новосибирского филиала СГК Петр Саньков.
Бирюзовое озеро и золоотвал, расположенные буквально в 10 минутах езды от микрорайона Новосибирского государственного педагогического университета и поэтому доступные каждому жителю города, в этом году обратили на себя внимание любителей селфи и просто эффектных фотографий. В июле статьи о нем появились и в иностранных СМИ. СГК пришлось поставить на въезде на золоотвал пост охраны.
"Сибирские Мальдивы", красивые и опасные
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Бирюзовое озеро обратило на себя внимание любителей селфи нынешним летом.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
1 из 12

Бирюзовое озеро обратило на себя внимание любителей селфи нынешним летом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

О водоеме написали многие СМИ, в том числе зарубежные.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5Молодые люди фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
2 из 12

О водоеме написали многие СМИ, в том числе зарубежные.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Необычное озеро оказалось золоотвалом, который используется как слив отходов ТЭЦ.

Девушки фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
3 из 12

Необычное озеро оказалось золоотвалом, который используется как слив отходов ТЭЦ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Бирюзовый цвет воды обусловлен повышенным содержанием кальция.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
4 из 12

Бирюзовый цвет воды обусловлен повышенным содержанием кальция.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В МЧС обращали внимание на то, что это не место для отдыха.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
5 из 12

В МЧС обращали внимание на то, что это не место для отдыха.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Руководство ТЭЦ-5 отмечало, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта.

Молодые люди фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
6 из 12

Руководство ТЭЦ-5 отмечало, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии на озере недопустимы.

Отражение птицы в воде золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
7 из 12

Находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии на озере недопустимы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Несчастных случаев на озере не было, однако специалисты предупреждали, что дно здесь илистое, выбраться из водоема сложно.

Молодой человек фотографирует золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
8 из 12

Несчастных случаев на озере не было, однако специалисты предупреждали, что дно здесь илистое, выбраться из водоема сложно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кроме того, контакт кожи с водой может вызвать аллергические реакции.

Люди на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
9 из 12

Кроме того, контакт кожи с водой может вызвать аллергические реакции.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
10 из 12

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Однако на желающих сфотографироваться на озере не действовали никакие предостережения.

Девушки на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
11 из 12

Однако на желающих сфотографироваться на озере не действовали никакие предостережения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Чтобы перекрыть доступ любителей селфи к водоему, установили круглосуточный пост охраны.

Молодые люди у золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
12 из 12

Чтобы перекрыть доступ любителей селфи к водоему, установили круглосуточный пост охраны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Бирюзовое озеро обратило на себя внимание любителей селфи нынешним летом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 12

О водоеме написали многие СМИ, в том числе зарубежные.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Необычное озеро оказалось золоотвалом, который используется как слив отходов ТЭЦ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Бирюзовый цвет воды обусловлен повышенным содержанием кальция.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 12

В МЧС обращали внимание на то, что это не место для отдыха.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 12

Руководство ТЭЦ-5 отмечало, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии на озере недопустимы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Несчастных случаев на озере не было, однако специалисты предупреждали, что дно здесь илистое, выбраться из водоема сложно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Кроме того, контакт кожи с водой может вызвать аллергические реакции.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Однако на желающих сфотографироваться на озере не действовали никакие предостережения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Чтобы перекрыть доступ любителей селфи к водоему, установили круглосуточный пост охраны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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