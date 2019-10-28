"Сибирские Мальдивы" проверили на уровень радиации

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) проверила радиационный фон золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, который летом прозвали "Сибирскими Мальдивами", он оказался втрое ниже нормы, следует из материалов компании.

"Сибирские Мальдивы" безопасны — сделали вывод общественники по итогам замеров на ТЭЦ-5. Проверяли радиационный фон, он оказался ниже, чем в среднем по городу. ... По итогам замеров в пяти контрольных точках периметра золоотвала, значения прибора колебались от 0,07 до 0,11 мкЗв/час. Это втрое ниже нормы", - говорится в сообщении. Исследование заказала СГК по просьбе общественных организаций и городской рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности.

Как уточняет компания, около года назад ТЭЦ-5 сменила вид топлива — с каменного угля перешла на бурый, это вызвало беспокойство жителей города. Сразу были сделаны первые замеры на дымососах котлов с помощью высокоточных газоанализаторов, которые показали снижение выбросов на сжигании бурого угля, относительно сжигания каменного. Однако до недавнего времени у общественников оставались сомнения относительно безопасности уровня гамма-излучения.

"В сентябре этого года золошлаковые материалы на ТЭЦ-5 прошли государственную экологическую экспертизу. То есть Росприроднадзор, по сути, подтвердил экологическую безопасность материалов и возможность их применения для дорожного строительства, вертикальных планировок, рекультивации земель", - сообщил начальник управления производства и реализации вторичных материалов Новосибирского филиала СГК Петр Саньков.

Бирюзовое озеро и золоотвал, расположенные буквально в 10 минутах езды от микрорайона Новосибирского государственного педагогического университета и поэтому доступные каждому жителю города, в этом году обратили на себя внимание любителей селфи и просто эффектных фотографий. В июле статьи о нем появились и в иностранных СМИ. СГК пришлось поставить на въезде на золоотвал пост охраны.