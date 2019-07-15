"Сибирские Мальдивы", красивые и опасные

Новосибирская ТЭЦ-5 стала одним из самых обсуждаемых мест в России. Любителей эффектных фотографий привлекало необычное лазурное озеро, однако специалисты предупреждали, что находиться здесь рискованно. Теперь местные "Мальдивы" охраняют от любителей селфи. Кадры опасного водоема — в фотоленте Ria.ru.