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РИА Новости

"Сибирские Мальдивы", красивые и опасные

Вчера, 14:38
2106
Новосибирская ТЭЦ-5 стала одним из самых обсуждаемых мест в России. Любителей эффектных фотографий привлекало необычное лазурное озеро, однако специалисты предупреждали, что находиться здесь рискованно. Теперь местные "Мальдивы" охраняют от любителей селфи. Кадры опасного водоема — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Бирюзовое озеро обратило на себя внимание любителей селфи нынешним летом.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
1 из 12

Бирюзовое озеро обратило на себя внимание любителей селфи нынешним летом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

О водоеме написали многие СМИ, в том числе зарубежные.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5Молодые люди фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
2 из 12

О водоеме написали многие СМИ, в том числе зарубежные.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Необычное озеро оказалось золоотвалом, который используется как слив отходов ТЭЦ.

Девушки фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
3 из 12

Необычное озеро оказалось золоотвалом, который используется как слив отходов ТЭЦ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Бирюзовый цвет воды обусловлен повышенным содержанием кальция.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
4 из 12

Бирюзовый цвет воды обусловлен повышенным содержанием кальция.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В МЧС обращали внимание на то, что это не место для отдыха.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
5 из 12

В МЧС обращали внимание на то, что это не место для отдыха.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Руководство ТЭЦ-5 отмечало, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта.

Молодые люди фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
6 из 12

Руководство ТЭЦ-5 отмечало, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии на озере недопустимы.

Отражение птицы в воде золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
7 из 12

Находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии на озере недопустимы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Несчастных случаев на озере не было, однако специалисты предупреждали, что дно здесь илистое, выбраться из водоема сложно.

Молодой человек фотографирует золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
8 из 12

Несчастных случаев на озере не было, однако специалисты предупреждали, что дно здесь илистое, выбраться из водоема сложно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кроме того, контакт кожи с водой может вызвать аллергические реакции.

Люди на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
9 из 12

Кроме того, контакт кожи с водой может вызвать аллергические реакции.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
10 из 12

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Однако на желающих сфотографироваться на озере не действовали никакие предостережения.

Девушки на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
11 из 12

Однако на желающих сфотографироваться на озере не действовали никакие предостережения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Чтобы перекрыть доступ любителей селфи к водоему, установили круглосуточный пост охраны.

Молодые люди у золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
12 из 12

Чтобы перекрыть доступ любителей селфи к водоему, установили круглосуточный пост охраны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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