Лейбористы воздержатся при голосовании по досрочным выборам в Британии

ЛОНДОН, 28 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Лейбористы воздержатся при голосовании по предложению премьера Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов. Такое решение было принято в понедельник на совещании "теневого" кабинета министров.

На прошлой неделе Джонсон заявил, что предложит парламенту провести 12 декабря досрочные выборы, чтобы попытаться сформировать большинство и решить вопрос с утверждением соглашения по Brexit, чего не удается сделать уже долгое время. Оппозиция заявила, что не поддержит идею проведения новых выборов, пока не будет исключён выход Британии из ЕС без сделки.

Согласно заявлениям парламентариев, члены "теневого" кабинета решили, что партия "воздержится при голосовании по новым выборам... но понимает, что этот закон может быть утвержден при поддержке консерваторов, шотландских националистов и либдемов". При этом, прося не ссылаться на них в СМИ, некоторые лейбористы фактически признают, что при проведении внеочередных выборов партия не сможет показать результат, на который хотела бы рассчитывать.

"Да, это так. Партия не будет голосовать "за" (предложение Джонсона)... Что касается того, насколько успешно партия будет выглядеть на возможных выборах, то есть общее понимание необходимости проведения новых выборов, есть согласие в том, что необходимо исключить выход из ЕС без соглашения перед тем, как проводить выборы, но существуют разные мнения относительно насколько партии выгодны выборы именно в эти предлагаемые сроки", - сказал РИА Новости источник в партии.

СЮРПРИЗ ОТ ЛИБДЕМОВ

Если в конце недели никто не сомневался, что законопроект Джонсона о выборах не будет поддержан, то в понедельник либдемы, чья популярность у избирателей резко выросла на фоне проблем консерваторов с Brexit, объявили, что поддержат досрочные выборы, однако провести их предлагают не 12 декабря, а 9 декабря. Официально партия не объяснила причин переноса предлагаемой даты выборов, однако многие предположили, что это может быть связано с графиком занятий в университетах.

В понедельник, 9 декабря, студенты с большей долей вероятности будут находиться в университетах, и, следовательно, примут участие в голосовании, нежели в четверг, 12 декабря. Занятия в конце года в университетах завершаются 13 декабря, и многие студенты могут не дождаться конца недели и разъехаться на отдых. Либдемы традиционно пользуются поддержкой более независимой и молодой части электората.

Также при проведении выборов 9 декабря новые парламент и правительство могут быть сформированы раньше и, как следствие, получить больше времени на изучение соглашения о Brexit. Либдемы, выступая ранее против внеочередных выборов, заявляли о недопустимости поспешного принятия условий сделки с ЕС без тщательного изучения текста соглашения.

Правительство заявило, что рассмотрит предложение либдемов, однако предупредило парламентариев о том, что, в случае отклонения законопроекта о досрочных выборах в понедельник, подобный документ будет внесен во вторник. По словам премьера Джонсона, новый парламент должен начать работу до 23 декабря.