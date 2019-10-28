Россия может как запасной вариант продлить транзитный контракт с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Министр энергетики Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией заявил, что Москва может продлить действующий контракт на транзит в качестве запасного варианта.

При этом он подчеркнул, что если Киев будет готов "работать по европейскому законодательству" с 2020 года, Россия также сможет обеспечить поставки по этим правилам.

"Обсуждали также вопросы поставок газа на Украину, мы видим готовность наших партнеров в том числе и по поставкам газа с 2020 года напрямую, конкретные цифры будут обсуждаться", — добавил Новак в эфире канала "Россия 24".

Он подчеркнул, что две страны договорились продолжать интенсивную работу между компаниями, в том числе, по тарифообразованию и по правилам работы в условиях применения на Украине европейских норм.

"Мы будем также в ближайшее время изучать методику, опубликованную 25 октября, методику определения тарифов на прокачку газа через территорию Украины. Мы ждем опубликования не только на украинском языке, но и на английском и, соответственно, в ближайшее время это будет обсуждаться и будем анализировать относительно конкурентоспособности этих тарифов, относительно других маршрутов", — сообщил Новак.

Министр также констатировал, что Киев пока не сформулировал официальную позицию по урегулированию судебного спора "Газпрома" и "Нафтогаза".

"Мы надеемся, что наша позиция будет учтена. В том числе наши коллеги из Еврокомиссии поддерживают, что необходимо отрегулировать это все пакетно. Поэтому будем работать в этом направлении", — пояснил Новак.

Следующий раунд трехсторонних консультаций пройдет в конце ноября, сообщил глава Минэнерго. Прошедшую встречу он назвал конструктивной.

"Все настроены на то, чтобы найти все необходимые решения и обеспечить надежную прокачку газа, транзит газа с 1 января 2020 года. Будем продолжать активно работать как на уровне министерств, так и на уровне компаний", — заявил российский министр.

В свою очередь, вице-президент ЕК Марош Шевчович заявил, что разочарован итогам встречи.

При этом он выразил уверенность, что возможность договориться по транзиту газа остается. Чиновник призвал Москву и Киев использовать "каждый день и минуту" для двусторонних переговоров по вопросу транзита газа.

Переговоры по газу

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после окончания 2019 года, когда завершается действующий контракт с Киевом.