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РИА Новости

Россия может как запасной вариант продлить транзитный контракт с Украиной

19:04 28.10.2019 (обновлено: 23:48 28.10.2019)
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© REUTERS / Gleb GaranichРабочие на подземном газохранилище на Украине
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
© REUTERS / Gleb Garanich
Рабочие на подземном газохранилище на Украине. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Министр энергетики Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией заявил, что Москва может продлить действующий контракт на транзит в качестве запасного варианта.
При этом он подчеркнул, что если Киев будет готов "работать по европейскому законодательству" с 2020 года, Россия также сможет обеспечить поставки по этим правилам.

"Обсуждали также вопросы поставок газа на Украину, мы видим готовность наших партнеров в том числе и по поставкам газа с 2020 года напрямую, конкретные цифры будут обсуждаться", — добавил Новак в эфире канала "Россия 24".

Он подчеркнул, что две страны договорились продолжать интенсивную работу между компаниями, в том числе, по тарифообразованию и по правилам работы в условиях применения на Украине европейских норм.
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"Мы будем также в ближайшее время изучать методику, опубликованную 25 октября, методику определения тарифов на прокачку газа через территорию Украины. Мы ждем опубликования не только на украинском языке, но и на английском и, соответственно, в ближайшее время это будет обсуждаться и будем анализировать относительно конкурентоспособности этих тарифов, относительно других маршрутов", — сообщил Новак.
Министр также констатировал, что Киев пока не сформулировал официальную позицию по урегулированию судебного спора "Газпрома" и "Нафтогаза".
"Мы надеемся, что наша позиция будет учтена. В том числе наши коллеги из Еврокомиссии поддерживают, что необходимо отрегулировать это все пакетно. Поэтому будем работать в этом направлении", — пояснил Новак.
Следующий раунд трехсторонних консультаций пройдет в конце ноября, сообщил глава Минэнерго. Прошедшую встречу он назвал конструктивной.
"Все настроены на то, чтобы найти все необходимые решения и обеспечить надежную прокачку газа, транзит газа с 1 января 2020 года. Будем продолжать активно работать как на уровне министерств, так и на уровне компаний", — заявил российский министр.
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В свою очередь, вице-президент ЕК Марош Шевчович заявил, что разочарован итогам встречи.
При этом он выразил уверенность, что возможность договориться по транзиту газа остается. Чиновник призвал Москву и Киев использовать "каждый день и минуту" для двусторонних переговоров по вопросу транзита газа.

Переговоры по газу

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после окончания 2019 года, когда завершается действующий контракт с Киевом.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее обозначил три ключевых условия для продолжения транзита: обнуление судебных претензий "Газпрома" и "Нафтогаза", определение нормативной базы контракта на транзит, а также определенность в поставках газа на Украину, их объеме.
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Ситуация на УкраинеАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
А зачем нам эту ,, не новость,, таким крупным шрифтом написали ?? О том что к этому всё придёт с транзитом газа, было понятно ещё 2 месяца назад. Мы же не умеем жёстко условия ставить.
28 октября, 19:19
Руслан Петров
1271016011
только за это можно выходить на Манеж
28 октября, 19:51
kklemmer
66302118
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