Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T18:47Z
https://ria.ru/20191028/1560322043.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156009/95/1560099518_0:456:676:836_1036x0_80_0_0_553f09ba2e9ba83bd89f9b23cc88da16.jpg
РИА Новости

РЖД объявили точную дату запуска обновленных купе и плацкарта с душем

18:47 28.10.2019
5685
© Фото : ТрансмашхолдингРоссийский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
© Фото : Трансмашхолдинг
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Обновленные вагоны купе и плацкарта с душем будут запущены 27 ноября по маршруту Москва – Белгород в составе фирменного поезда "Белогорье", сообщили РЖД.
"Двадцать седьмого ноября в первый рейс отправится обновленный состав фирменного поезда № 072В/071В "Белогорье" Москва – Белгород формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), состоящий из вагонов нового модельного ряда – двухвагонных купейных и плацкартных сцепов", - говорится в сообщении.
Поезд
25 октября, 18:26РИА Новости
В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
Отмечается, что продажа билетов на обновленный состав поезда "Белогорье" уже открыта.
Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) построил для "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) новые вагоны купе и плацкарт, в которых есть душ, холодильник и микроволновка, а также розетки и USB-разъемы. Вагоны построены в виде двухвагонных сцепов.
Впервые вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка, был показан в апреле 2019 года. Купе оборудованы откидными столиками и индивидуальными сейфами. В сложенном виде нижние полки представляют собой аккуратный диван с подголовниками, верхние полки – почти незаметны и выглядят как часть стены. В плацкарте на всех пассажирских местах могут быть установлены индивидуальные шторки. Все места оснащены розетками или разъемами USB.
Новый плацкарт был показан в октябре в Сочи. Корреспондент РИА Новости одним из первых оценил новый вагон: в плацкарте у каждого места есть розетки, также в вагоне присутствует туалетная комната с душем. Стены в бежевых тонах, полки - лазоревого цвета. У каждой полки - индивидуальное освещение. Столик между нижними полками откидывается вверх, что создает дополнительное пространство.
Проводник в поезде на железнодорожном вокзале
25 октября, 18:33РИА Новости
"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
1711115
Обсудить 0
Федеральная пассажирская компанияРЖДНовости компаний - ЭкономикаОбщество
Рекомендуем
Знак процента в витрине
Названа самая закредитованная профессия в России
РИА
Новости
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил проработать вопрос невозврата госинвестиций по технопроектам
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Здание Центрального банка России
Банк России отозвал лицензию у страховой компании "Стерх""
Министр обороны США Марк Эспер
США намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии
Семья Тюриных пропала 30 лет назад
"Темная история": почему СК снова ищет семью, пропавшую 30 лет назад
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Болгария заявила о высылке российского дипломата
Строительство газопровода Северный поток — 2
Россия и ЕК обсудили вопрос о прокладке "Северного потока — 2" через Данию
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку
Рабочий на газовой станции на Украине
ЕК предложила краткосрочное решение по вопросу транзита газа через Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
03:16Решение о строительстве моста через Лену могут принять до конца года
03:14Отец Бутиной рассказал о планах своей дочери
Лента новостейМолния