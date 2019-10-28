Выдающихся российских ученых наградили орденами Александра Невского

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Вице-президент Российской академии наук академик Валерий Козлов удостоен ордена Александра Невского, указ президента России об этом опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Также орденом Александра Невского награжден и научный руководитель Института теоретической и прикладной электродинамики РАН Андрей Лагарьков.

Козлов получил ряд фундаментальных результатов в области прикладной математики, в частности, по проблемам точного интегрирования уравнений динамики, устойчивости движения, динамики твердого тела.