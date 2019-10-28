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РИА Новости

Выдающихся российских ученых наградили орденами Александра Невского

18:45 28.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВице-президент Российской академии наук академик Валерий Козлов
Вице-президент Российской академии наук академик Валерий Козлов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Вице-президент Российской академии наук академик Валерий Козлов . Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Вице-президент Российской академии наук академик Валерий Козлов удостоен ордена Александра Невского, указ президента России об этом опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Также орденом Александра Невского награжден и научный руководитель Института теоретической и прикладной электродинамики РАН Андрей Лагарьков.
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Козлов получил ряд фундаментальных результатов в области прикладной математики, в частности, по проблемам точного интегрирования уравнений динамики, устойчивости движения, динамики твердого тела.
Главными направлениями научной деятельности Лагарькова являются исследования в области так называемых метаматериалов, радиопоглощающих покрытий, стелс-технологий, физики низкотемпературной плазмы. Им выполнен цикл исследований нагрева тел, входящих в плотные слои атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что имеет важное значение с точки зрения создания перспективных образцов вооружений.
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Валерий КозловРоссийская академия наукРоссияОбщество
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