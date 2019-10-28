Премьер Украины посетил КПП в Донбассе

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце. 29 августа 2019

КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук посетил пункт пропуска "Новотроицкое", расположенный на линии соприкосновения в Донецкой области, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

"Гончарук вместе с представителями правительства осмотрел контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Новотроицкое". Они поговорили с людьми, которые пересекают линию разграничения", - говорится в сообщении.

Кроме того, делегация обсудила проблемные вопросы с пограничниками. "В частности, речь шла о важности отсрочки нормы относительно пересечения КПВВ детьми по заграничным паспортам", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщила, что с 28 ноября изменятся правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе для детей до 14 лет, теперь они должны будут иметь с собой загранпаспорт.