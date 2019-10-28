Премьер Украины посетил КПП в Донбассе

КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук посетил пункт пропуска "Новотроицкое", расположенный на линии соприкосновения в Донецкой области, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.
"Гончарук вместе с представителями правительства осмотрел контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Новотроицкое". Они поговорили с людьми, которые пересекают линию разграничения", - говорится в сообщении.
Кроме того, делегация обсудила проблемные вопросы с пограничниками. "В частности, речь шла о важности отсрочки нормы относительно пересечения КПВВ детьми по заграничным паспортам", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщила, что с 28 ноября изменятся правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе для детей до 14 лет, теперь они должны будут иметь с собой загранпаспорт.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.