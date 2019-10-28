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РИА Новости

Премьер Украины посетил КПП в Донбассе

18:28 28.10.2019
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© РИА Новости / СтрингерЗаместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце. 29 августа 2019
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук посетил пункт пропуска "Новотроицкое", расположенный на линии соприкосновения в Донецкой области, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.
"Гончарук вместе с представителями правительства осмотрел контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Новотроицкое". Они поговорили с людьми, которые пересекают линию разграничения", - говорится в сообщении.
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Кроме того, делегация обсудила проблемные вопросы с пограничниками. "В частности, речь шла о важности отсрочки нормы относительно пересечения КПВВ детьми по заграничным паспортам", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщила, что с 28 ноября изменятся правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе для детей до 14 лет, теперь они должны будут иметь с собой загранпаспорт.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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Алексей ГончарукСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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