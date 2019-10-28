Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T17:05Z
https://ria.ru/20191028/1560314801.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/96951/70/969517059_0:84:2048:1236_1036x0_80_0_0_be67fbc0ac38a0aecc281105eaacb990.jpg
РИА Новости

В Петербурге рассказали о подозреваемом в убийстве матери школьнике

17:05 28.10.2019
4313
© РИА Новости / Алексей ДаничевПетербург
Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Двенадцатилетний школьник с отставанием в развитии, который подозревается в убийстве матери, помещен в детскую психиатрическую больницу, но из-за диагноза не может пояснить свои действия, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.
Ранее в воскресенье ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве после того, как ночью в одной из квартир дома на улице Стасовой было обнаружено тело женщины 1973 года рождения "с колото-резаными ранениями в области расположения жизненно важных органов живота и груди".
Автомобиль Следственного комитета РФ
18 апреля, 13:41РИА Новости
В Тверской области осудили подростка, убившего приемную мать и бабушку
"По предварительным данным, их нанес матери ребенок с отставанием в развитии… Двенадцатилетний подросток, который подозревается в убийстве своей матери, помещен в детскую психиатрическую больницу", - информирует аппарат детского омбудсмена.
"Предполагаемого убийцу опросили, однако в силу своего диагноза он почти не разговаривает и пояснить своих действий не смог", - уточняет ведомство.
По информации аппарата Агапитовой, в момент нападения в квартире находились отец мальчика и его брат-близнец, проснувшийся из-за шума и разбудивший нетрезвого отца. Близнецы посещают коррекционную школу и наблюдаются у психиатра, уточняет ведомство.
Автомобиль следственного комитета
25 июля, 10:30РИА Новости
Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
"Как сообщили уполномоченному (по правам ребенка - ред.) в органе опеки, в поле зрения субъектов профилактики семья не попадала, на учете в ОДН не состояла. Были опровергнуты и сведения о том, что братья в тот вечер употребляли алкоголь вместе со взрослыми", - отмечает ведомство.
Как заключает аппарат детского омбудсмена, близнецов ждет судебно-психиатрическая экспертиза, после которой будет решаться вопрос об их дальнейшей судьбе.
1121131
Обсудить 0
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
США
Опрос показал, сколько россиян считают США враждебной страной
РИА
Новости
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Скорая помощь на улице Стамбула
В гибели девочки в бассейне турецкого отеля обвинили ее мать, заявил отец
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Лента
новостей
Окрестности города Якутска
В Якутске помогут матери, которая с детьми собирала еду в мусорных баках
Автомобиль следственного комитета
В Кемеровской области проверяют обстоятельства смерти годовалой девочки
Сотрудник полиции
Источник назвал возможный мотив мужчины, пропавшего с детьми в Уфе
Полиция
В Удмуртии девочка погибла, зацепившись шарфом за металлическую конструкцию
Автомобиль Следственного Комитета РФ
В СК рассказали о мужчине, сбежавшем из психбольницы в Новгородской области
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные об издевательствах опекунши из Москвы над тремя детьми
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
В Париже показ фильма "Джокер" прервали криками "Аллах Акбар"
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
Лента новостейМолния