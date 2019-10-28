В Петербурге рассказали о подозреваемом в убийстве матери школьнике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Двенадцатилетний школьник с отставанием в развитии, который подозревается в убийстве матери, помещен в детскую психиатрическую больницу, но из-за диагноза не может пояснить свои действия, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

Ранее в воскресенье ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве после того, как ночью в одной из квартир дома на улице Стасовой было обнаружено тело женщины 1973 года рождения "с колото-резаными ранениями в области расположения жизненно важных органов живота и груди".

"По предварительным данным, их нанес матери ребенок с отставанием в развитии… Двенадцатилетний подросток, который подозревается в убийстве своей матери, помещен в детскую психиатрическую больницу", - информирует аппарат детского омбудсмена.

"Предполагаемого убийцу опросили, однако в силу своего диагноза он почти не разговаривает и пояснить своих действий не смог", - уточняет ведомство.

По информации аппарата Агапитовой, в момент нападения в квартире находились отец мальчика и его брат-близнец, проснувшийся из-за шума и разбудивший нетрезвого отца. Близнецы посещают коррекционную школу и наблюдаются у психиатра, уточняет ведомство.

"Как сообщили уполномоченному (по правам ребенка - ред.) в органе опеки, в поле зрения субъектов профилактики семья не попадала, на учете в ОДН не состояла. Были опровергнуты и сведения о том, что братья в тот вечер употребляли алкоголь вместе со взрослыми", - отмечает ведомство.