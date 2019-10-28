В Якутске помогут матери, которая с детьми собирала еду в мусорных баках

ЯКУТСК, 28 окт – РИА Новости. Инспекторы по делам несовершеннолетних в Якутске помогут женщине, которая вместе с детьми собирала еду в мусорных баках, сообщила пресс-служба мэрии.

В понедельник в соцсетях появился видеоролик, на котором женщина с четырьмя детьми ищет еду в мусорных баках в Якутске. Пользователи призвали власти найти эту семью и помочь с продуктами.

По поручению мэра инспекторы ПДН впервые навестили семью.

"Данный видеоролик был размещен сегодня, 28 октября, в одной из социальных сетей, после чего главой ГО "город Якутск" Сарданой Авксентьевой дано поручение управлению Гагаринского округа, к которому территориально относится место действия, разобраться в ситуации… Организована выездная комиссия по месту проживания семьи с участием инспекторов ПДН. Мать сообщила, что дети собирали пищевые отходы для кормления собаки. Составлен акт о жилищных условиях и социальном статусе семьи", - рассказали в пресс-службе.