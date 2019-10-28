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РИА Новости

В Якутске помогут матери, которая с детьми собирала еду в мусорных баках

16:48 28.10.2019
10619
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкОкрестности города Якутска
Окрестности города Якутска
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 28 окт – РИА Новости. Инспекторы по делам несовершеннолетних в Якутске помогут женщине, которая вместе с детьми собирала еду в мусорных баках, сообщила пресс-служба мэрии.
В понедельник в соцсетях появился видеоролик, на котором женщина с четырьмя детьми ищет еду в мусорных баках в Якутске. Пользователи призвали власти найти эту семью и помочь с продуктами.
По поручению мэра инспекторы ПДН впервые навестили семью.
"Данный видеоролик был размещен сегодня, 28 октября, в одной из социальных сетей, после чего главой ГО "город Якутск" Сарданой Авксентьевой дано поручение управлению Гагаринского округа, к которому территориально относится место действия, разобраться в ситуации… Организована выездная комиссия по месту проживания семьи с участием инспекторов ПДН. Мать сообщила, что дети собирали пищевые отходы для кормления собаки. Составлен акт о жилищных условиях и социальном статусе семьи", - рассказали в пресс-службе.
Также власти отметили, что женщине будет оказана помощь в оформлении полагающихся законом пособий.
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20665197
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ЯкутскПроисшествия
Популярные комментарии
Странно что ее детей не лишили.В этой стране обычно родителей лишают детей,а потом задают вопросы как вы до катились до такой жизни,при этом забывают добавить что сами власть имущее в этом виноваты..........
28 октября, 18:41
kkeri-0n
700005
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