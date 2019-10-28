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РИА Новости
Культура

Мартин Скорсезе уточнил свою позицию по отношению к фильмам Marvel

19:58 28.10.2019
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© AP Photo / Jordan Strauss Режиссер Мартин Скорсезе
Режиссер Мартин Скорсезе
© AP Photo / Jordan Strauss
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Мартин Скорсезе решил уточнить свое высказывание по поводу проектов студии Marvel, которое вызвало бурную дискуссию среди представителей киноиндустрии, сообщает Entertainment Tonight.
В начале октября режиссер заявил, что супергеройские фильмы — это "не кино", и сравнил их с "парками развлечений".
"Я говорю именно о фильмах, которые сейчас снимаются. Скажем, семья хочет отправиться в парк развлечений, и это очень хорошо <…> эти фильмы – новая форма искусства. Но они – не такие, как те картины, которые обычно показывают в кинотеатрах", — пояснил Скорсезе.
Он вновь вернулся к теме культурной значимости проектов Marvel в интервью изданию по случаю премьеры "Ирландца".
"Я переживаю, что авторское кино проигрывает этим массовым паркам развлечений. Кино сейчас меняется. У нас очень много мест, где можно посмотреть фильмы, есть тысячи разных способов их снимать. И это прекрасно, очень хорошо сходить в парк развлечений, но только не нужно вытеснять таких как Грета Гервиг, Пол Томас Андерсон и Ноа Баубмак из кинотеатров", — добавил режиссер.
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