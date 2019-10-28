Мартин Скорсезе уточнил свою позицию по отношению к фильмам Marvel

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Мартин Скорсезе решил уточнить свое высказывание по поводу проектов студии Marvel, которое вызвало бурную дискуссию среди представителей киноиндустрии, . Мартин Скорсезе решил уточнить свое высказывание по поводу проектов студии Marvel, которое вызвало бурную дискуссию среди представителей киноиндустрии, сообщает Entertainment Tonight.

В начале октября режиссер заявил, что супергеройские фильмы — это "не кино", и сравнил их с "парками развлечений".

"Я говорю именно о фильмах, которые сейчас снимаются. Скажем, семья хочет отправиться в парк развлечений, и это очень хорошо <…> эти фильмы – новая форма искусства. Но они – не такие, как те картины, которые обычно показывают в кинотеатрах", — пояснил Скорсезе.

Он вновь вернулся к теме культурной значимости проектов Marvel в интервью изданию по случаю премьеры "Ирландца".