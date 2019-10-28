Эксперт связал развитие псориаза с употреблением алкоголя и стрессом

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мужчины тяжелее переносят заболевание псориазом, так как провоцирующими факторами развития являются стресс и злоупотребление алкоголем, заявил главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения России и департамента здравоохранения города Москвы Николай Потекаев.

Псориаз - хроническое неинфекционное заболевание, проявляющееся красновато-розовыми высыпаниями и шелушением кожи.

"Чаще всего мужчины и женщины страдают в равных долях, но у мужчин заболевание протекает тяжелее, поскольку одним из провоцирующих факторов этого заболевания... являются стрессы, а как известно мужчины менее стрессоустойчивы, и злоупотребление спиртными напитками",- сказал он на пресс-конференции.

Эксперт уточнил, что на развитие псориаза влияет и генетика, если у родителей или бабушек и дедушек был псориаз, то вероятность его возникновения увеличивается.