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РИА Новости

Эксперт связал развитие псориаза с употреблением алкоголя и стрессом

16:24 28.10.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина на конвейере
Бутылки вина на конвейере
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Бутылки вина на конвейере. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мужчины тяжелее переносят заболевание псориазом, так как провоцирующими факторами развития являются стресс и злоупотребление алкоголем, заявил главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения России и департамента здравоохранения города Москвы Николай Потекаев.
Псориаз - хроническое неинфекционное заболевание, проявляющееся красновато-розовыми высыпаниями и шелушением кожи.
"Чаще всего мужчины и женщины страдают в равных долях, но у мужчин заболевание протекает тяжелее, поскольку одним из провоцирующих факторов этого заболевания... являются стрессы, а как известно мужчины менее стрессоустойчивы, и злоупотребление спиртными напитками",- сказал он на пресс-конференции.
Эксперт уточнил, что на развитие псориаза влияет и генетика, если у родителей или бабушек и дедушек был псориаз, то вероятность его возникновения увеличивается.
По словам Потекаева, псориазом страдает от 1,5 до 5% населения мира.
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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