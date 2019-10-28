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РИА Новости

Зеленский сменил главу Киевской области

16:15 28.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской областной госадминистрации, на этот пост назначен бизнесмен Алексей Чернышев.
Ранее Бно-Айриян написал письмо на имя Зеленского с просьбой об отставке.
"Освободить Бно-Айрияна Михаила Кареновича с должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа.
Другим указом Зеленский назначил Чернышева на должность главы Киевской областной госадминистрации.
Чернышев - бизнесмен, инвестор, родился в Харькове. В 2014 году он основал инвестиционную компанию Eastgate Development, VI2 Partners, а также Kyiv Vision Foundation.
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