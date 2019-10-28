Зеленский сменил главу Киевской области

КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской областной госадминистрации, на этот пост назначен бизнесмен Алексей Чернышев.

Ранее Бно-Айриян написал письмо на имя Зеленского с просьбой об отставке.

"Освободить Бно-Айрияна Михаила Кареновича с должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа.

Другим указом Зеленский назначил Чернышева на должность главы Киевской областной госадминистрации.