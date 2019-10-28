Клишас предложил сажать на срок до 15 лет за склонение к наркомании в Сети

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Необходимо ввести лишение свободы на срок до 15 лет за склонение к употреблению наркотиков в интернете, заявил РИА Новости председатель Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать введение уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотиков либо их пропаганду, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Учитывая высокую общественную опасность противоправных деяний, совершенных и использованием сети интернет, ответственность за них должна быть не менее суровой, чем за аналогичные деяния, совершенные без использования интернета. Принимая во внимание, что целевой аудиторией преступлений, совершенных в сети интернет, является неопределенный круг лиц, можно провести аналогию с частью второй статьи 230 УК РФ и предложить санкцию в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Если же в результате преступления наступят тяжкие последствия, санкцию можно установить в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет", - сказал Клишас.

Сенатор отметил, что идея введения уголовной ответственности за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием интернета, безусловно, должна быть поддержана.

"Хочу отметить, что именно анонимность в сети Интернет является катализирующим фактором для совершения противоправных деяний, и пропаганда потребления наркотиков является всего лишь одним из таких деяний. Как неоднократно отмечалось, статистические данные говорят о непрекращающемся росте противоправных деяний, совершаемых в сети. Это связано как с постоянным расширением интернет-аудитории, так и с теми возможностями, которые сетевые технологии предоставляют для обеспечения анонимности", - пояснил Клишас.

Он подчеркнул, что в плане пропаганды особую опасность представляют новые потенциально опасные психоактивные вещества, и здесь удар наносится сразу с двух сторон. "Сначала тиражируется информация, что эти вещества вовсе не являются наркотиками и опасности для жизни здоровья не представляют, потом появляются сообщения о продаже таких веществ", - отметил глава комитета.