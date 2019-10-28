Комиссия МГД рекомендовала принять проект бюджета Москвы в первом чтении

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала принять проект бюджета города в первом чтении, сообщила председатель профильной комиссии МГД Людмила Гусева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение депутатов столичного парламента проект закона о бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Как сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, депутаты планируют принять бюджет до 1 декабря.

"На голосование ставится вопрос о принятии заключения комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике о принятии в первом чтении проекта бюджета города... восемь человек – за, четыре – против, один воздержался", - сообщила Гусева на заседании профильной комиссии МГД в понедельник.

Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, проект бюджета полностью соответствует требованиям бюджетного кодекса, а основные показатели, представленные в проекте бюджета, - федеральному и московскому законодательству.

"На заседании комиссии по экономической и социальной политике поддержан проект бюджета, который будет рассмотрен Мосгордумой в первом чтении. Проект бюджета прошел экспертизу Контрольно-счетной палаты Москвы и обсуждался во всех профильных комиссиях городской думы. Столичный бюджет ориентирован на выполнение социальных обязательств перед москвичами и уверенно отвечает на те вызовы, которые ставит перед мегаполисом социально-экономическая ситуация в мире", - заявил Шапошников.