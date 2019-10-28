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РИА Новости

Комиссия МГД рекомендовала принять проект бюджета Москвы в первом чтении

15:20 28.10.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы
Здание Московской городской Думы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Здание Московской городской Думы. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала принять проект бюджета города в первом чтении, сообщила председатель профильной комиссии МГД Людмила Гусева.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение депутатов столичного парламента проект закона о бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Как сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, депутаты планируют принять бюджет до 1 декабря.
"На голосование ставится вопрос о принятии заключения комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике о принятии в первом чтении проекта бюджета города... восемь человек – за, четыре – против, один воздержался", - сообщила Гусева на заседании профильной комиссии МГД в понедельник.
Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, проект бюджета полностью соответствует требованиям бюджетного кодекса, а основные показатели, представленные в проекте бюджета, - федеральному и московскому законодательству.
"На заседании комиссии по экономической и социальной политике поддержан проект бюджета, который будет рассмотрен Мосгордумой в первом чтении. Проект бюджета прошел экспертизу Контрольно-счетной палаты Москвы и обсуждался во всех профильных комиссиях городской думы. Столичный бюджет ориентирован на выполнение социальных обязательств перед москвичами и уверенно отвечает на те вызовы, которые ставит перед мегаполисом социально-экономическая ситуация в мире", - заявил Шапошников.
Проект бюджета на 2020 год предусматривает рекордное увеличение финансирования социальной сферы - расходы на госпрограммы образования увеличиваются на 25,8%, здравоохранения - на 30,4%, спорта - на 63,7%, соцподдержки жителей - на 18,4% в 2020 году. Доходы бюджета в 2020 году составят 2,79 триллиона рублей, в 2021 году - 3,06 триллиона рублей, в 2022 году - 3,35 триллиона рублей, расходы бюджета в следующем году составят 3,15 триллиона рублей, в 2021 году - 3,27 триллиона рублей, в 2022 году - 3,37 триллиона рублей.
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Алексей ШапошниковМосковская городская думаСергей СобянинМоскваЭкономика
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