В СК рассказали о других делах против осужденного экс-премьера Дагестана

Бывший временно исполняющий обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов, обвиняемый в растрате бюджетных средств, во время оглашения приговора в Лефортовском суде Москвы

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В отношении экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова расследуется еще ряд эпизодов уголовного дела коррупционной направленности, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Лефортовский суд Москвы в понедельник приговорил к 6,5 годам колонии общего режима Гамидова, а его бывшего заместителя Раюдина Юсуфова - к 5,5 годам за присвоение 41,4 миллиона рублей.

"Следственным комитетом также продолжается расследование иных эпизодов преступной деятельности Гамидова и его соучастников в рамках общего уголовного дела", - говорится в сообщении.

По информации СК, в ходе расследования установлено, что в 2013 году Гамидов без обязательного проведения экспертизы экономической эффективности проекта вынес постановления правительства Республики Дагестан о предоставлении государственных гарантий ООО "Дагагрокомплекс" на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. После их предоставления указанная организация взятые на себя обязательства перед кредитными организациями не выполнила.

В последующем Арбитражным судом города Москвы вынесены решения о взыскании с Республики Дагестан в пользу кредитных организаций вышеуказанной суммы. Совершение Гамидовым указанных действий повлекло причинение тяжких последствий, выразившихся в увеличении государственного долга Республики Дагестан.

Кроме того, как сообщил РИА Новости заместитель начальника управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры РФ Сергей Бочкарев, в деле Гамидова фигурирует также эпизод о взятке.