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РИА Новости
Туризм

Названы азиатские страны, туристы из которых все чаще посещают Россию

20:29 28.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТуристы в Москве
Туристы в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Туроператоры назвали азиатские страны, в которых наиболее высок интерес к путешествиям по России — это Китай, Индонезия, Малайзия, Индия, Филиппины и Таиланд, сообщает АТОР.
По оценкам ведущих игроков въездного рынка, в этом году наша страна примет больше азиатских туристов, чем в прошлом.
Туроператоры отмечают, что гостям по-прежнему интересны классические маршруты по России — это Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, Сочи. Но растет спрос и на поездки в другие регионы. Например, иностранцы все чаще приобретают туры в Мурманск, где можно наблюдать северное сияние.
Кроме того, у азиатских туристов пользуются спросом путешествия по Транссибу, на Байкал, Камчатку и в Казань.
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