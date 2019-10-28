Названы азиатские страны, туристы из которых все чаще посещают Россию

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Туроператоры назвали азиатские страны, в которых наиболее высок интерес к путешествиям по России — это Китай, Индонезия, Малайзия, Индия, Филиппины и Таиланд, Туроператоры назвали азиатские страны, в которых наиболее высок интерес к путешествиям по России — это Китай, Индонезия, Малайзия, Индия, Филиппины и Таиланд, сообщает АТОР.

По оценкам ведущих игроков въездного рынка, в этом году наша страна примет больше азиатских туристов, чем в прошлом.

Туроператоры отмечают, что гостям по-прежнему интересны классические маршруты по России — это Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, Сочи. Но растет спрос и на поездки в другие регионы. Например, иностранцы все чаще приобретают туры в Мурманск, где можно наблюдать северное сияние.