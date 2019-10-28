Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T18:40Z
https://ria.ru/20191028/1560307335.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150802/50/1508025010_0:261:3075:1991_1036x0_80_0_0_8ad5879f187b2dee2cdd04533c86eff0.jpg
РИА Новости

В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы

14:51 28.10.2019 (обновлено: 18:40 28.10.2019)
61319
© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов снимает наручники
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
Ранее в мае 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщало о возбуждении уголовного дела по статье "Насильственные действия сексуального характера" и задержании 60-летнего учителя физкультуры одной из школ Красносельского района по подозрению в сексуальном насилии над второклассницей в школьном кабинете.
Наручники на решетке
26 октября, 18:24РИА Новости
В Ростовской области 75-летнего мужчину задержали за изнасилование внучки
Как информировала судебная пресс-служба, по оценке обвинения Виктор Хлупин 15 мая 2018 года "совершил действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", будучи учителем физкультуры в школе № 375.
"Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела, назначив экспертизу, которая показала, что потерпевшая оговаривает подсудимого, что ее показания заучены и были скорректированы взрослыми, Хлупина оправдал в связи с непричастностью к совершению преступления, признав за ним право на реабилитацию", — заключила пресс-служба судов.
Руслан
21 сентября, 08:00РИА Новости
"Вывел из себя": в Красноярске физрук учинил расправу над первоклассником
280102091716
Обсудить 2
РоссияКрасносельский районСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Т.к. девочка несовершеннолетняя, хорошо бы родителей взять за вымя за лжесвидетельство.
28 октября, 18:05
Александр Травкин
7301000
Виктор Хлупин , не будь терпилой и тряпкой, подавай в суд на этих клеветников и шантажистов. Очень много развелось мошенников отжать денег по-быстрому, не чураясь ничем, даже используя своих детей.
28 октября, 18:41
astragabor
4800000
Рекомендуем
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
РИА
Новости
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Лолита потребовала признать свой брак фиктивным
Лента
новостей
Участники митинга-концерта в честь Дня народного единства
Роструд напомнил о длинных выходных
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Поселок Горный
Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат хотел стать контрактником
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Местные власти рассказали о семье солдата, застрелившего сослуживцев
Проверка уровня тонирования стекол автомобилей в Москве
В Госдуму внесли проект о сроках снятия тонировки со стекол автомобиля
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Болгария заявила о высылке российского дипломата
Статуя Фемиды в суде
В Подмосковье арестовали планировавшего массовое убийство студента
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
Лента новостейМолния