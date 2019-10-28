В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Ранее в мае 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщало о возбуждении уголовного дела по статье "Насильственные действия сексуального характера" и задержании 60-летнего учителя физкультуры одной из школ Красносельского района по подозрению в сексуальном насилии над второклассницей в школьном кабинете.

Как информировала судебная пресс-служба, по оценке обвинения Виктор Хлупин 15 мая 2018 года "совершил действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", будучи учителем физкультуры в школе № 375.