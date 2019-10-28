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РИА Новости

В Ленобласти ищут похитителя драгоценностей из женского монастыря

14:23 28.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Полиция ищет неизвестного, который украл из женского монастыря в Ленинградской области ящик для пожертвований с драгоценностями на сумму около 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Как информирует ведомство, в субботу, 26 октября, в полицию Выборгского района Ленинградской области обратилась женщина, сообщившая о краже ящика с пожертвованиями в женском монастыре на Советской улице в поселке Ленинское. Вскрытый ящик, где ранее находились драгоценности на сумму около 3 миллионов рублей, был обнаружен на колокольне.
По информации заявительницы, кража произошла в период с 18.45 мск пятницы до раннего утра субботы.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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"Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
В поселке Ленинское находится Константино-Еленинский женский монастырь, учрежденный в октябре 2006 года.
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Выборгский районГУМВДЛенинградская областьПроисшествия
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