В Ленобласти ищут похитителя драгоценностей из женского монастыря

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Полиция ищет неизвестного, который украл из женского монастыря в Ленинградской области ящик для пожертвований с драгоценностями на сумму около 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как информирует ведомство, в субботу, 26 октября, в полицию Выборгского района Ленинградской области обратилась женщина, сообщившая о краже ящика с пожертвованиями в женском монастыре на Советской улице в поселке Ленинское. Вскрытый ящик, где ранее находились драгоценности на сумму около 3 миллионов рублей, был обнаружен на колокольне.

По информации заявительницы, кража произошла в период с 18.45 мск пятницы до раннего утра субботы.

"Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.