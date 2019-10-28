В Кремле прокомментировали "операцию США" по ликвидации лидера ИГ*

Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019

© AP Photo / Ghaith Alsayed Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Вашингтона о ликвидации главаря ИГ* аль-Багдади.

По словам представителя Кремля, если эта информация подтвердится, то можно говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.

"Сама по себе новость не может вызвать негативную реакцию российских властей. Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты, видели в зоне беспилотники, которые могли там работать", — добавил Песков.

В ответ на вопрос, знала ли Россия о планах США направить самолеты в зону деэскалации, Песков заявил, что ему нечего добавить к сказанному ранее.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке.

С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Президент США заявил об уничтожении аль-Багдади накануне. По словам Трампа, в ходе операции террорист взорвал пояс смертника, тем не менее его удалось "быстро и точно идентифицировать".

Трамп поблагодарил за помощь Россию, Турцию, Сирию и Ирак.

По данным агентства Рейтер, обнаружить главаря ИГ* удалось благодаря Исмаилу аль-Итави — одному из пяти его главных помощников.

Ранее в этом году в ходе совместной операции разведки США, Турции и Ирака взяли в плен высокопоставленных членов ИГ*, которые рассказали, где встречались с аль-Багдади в Сирии.

Летом 2019 года было установлено, что главарь террористов вместе со своей семьей и ближайшими помощниками перемещается от деревни к деревне в Идлибе. На одном из рынков провинции разведчики заметили аль-Итави, который вывел их на дом, где останавливался аль-Багдади.

ЦРУ пять месяцев наблюдало за территорией с помощью спутника и дронов.

По данным агентства, аль-Багдади уничтожили, когда он выехал со своей семьей в соседнюю деревню.