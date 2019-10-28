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РИА Новости
Война в Сирии

В Кремле прокомментировали "операцию США" по ликвидации лидера ИГ*

13:49 28.10.2019 (обновлено: 15:34 28.10.2019)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedРазрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Вашингтона о ликвидации главаря ИГ* аль-Багдади.
По словам представителя Кремля, если эта информация подтвердится, то можно говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.
"Сама по себе новость не может вызвать негативную реакцию российских властей. Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты, видели в зоне беспилотники, которые могли там работать", — добавил Песков.
В ответ на вопрос, знала ли Россия о планах США направить самолеты в зону деэскалации, Песков заявил, что ему нечего добавить к сказанному ранее.
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
27 октября, 17:14Война в Сирии
В Минобороны усомнились в реальности операции по ликвидации главаря ИГ*
Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке.
С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
Президент США заявил об уничтожении аль-Багдади накануне. По словам Трампа, в ходе операции террорист взорвал пояс смертника, тем не менее его удалось "быстро и точно идентифицировать".
Трамп поблагодарил за помощь Россию, Турцию, Сирию и Ирак.
Лидер ИГ* Абу Бакр аль-Багдади
27 октября, 21:00Война в Сирии
Белый дом возмущен, что аль-Багдади якобы назвали ученым в заголовке газеты
По данным агентства Рейтер, обнаружить главаря ИГ* удалось благодаря Исмаилу аль-Итави — одному из пяти его главных помощников.
Ранее в этом году в ходе совместной операции разведки США, Турции и Ирака взяли в плен высокопоставленных членов ИГ*, которые рассказали, где встречались с аль-Багдади в Сирии.
Летом 2019 года было установлено, что главарь террористов вместе со своей семьей и ближайшими помощниками перемещается от деревни к деревне в Идлибе. На одном из рынков провинции разведчики заметили аль-Итави, который вывел их на дом, где останавливался аль-Багдади.
ЦРУ пять месяцев наблюдало за территорией с помощью спутника и дронов.
По данным агентства, аль-Багдади уничтожили, когда он выехал со своей семьей в соседнюю деревню.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
96173126618
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
"Сама по себе новость не может вызвать негативную реакцию российских властей. Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты, видели в зоне беспилотники, которые могли там работать", — добавил Песков. ...... Ну а 8 американских вертолетов не увидели... )
28 октября, 15:11
PZPetr Zhukoff
201121024
Прошла весна, настало лето? Спасибо Дональду за это!
28 октября, 15:29
Александр Петров
26161003
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