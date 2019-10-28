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РИА Новости
Война в Сирии

СМИ сообщают, что аль-Багдади удалось найти благодаря его помощнику

03:10 28.10.2019 (обновлено: 03:11 28.10.2019)
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© Militant videoЛидер "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
© Militant video
Лидер "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади . Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Обнаружить главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади удалось благодаря одному из его главных помощников, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей службы безопасности Ирака.
По словам источников агентства, Исмаил аль-Итави был одним из пяти главных помощников аль-Багдади. В 2006 году он присоединился к "Аль-Каиде"*, а в 2008 был задержан ВС США и провел в тюрьме четыре года. После этого аль-Багдади поручил аль-Итави ключевую роль, включая отбор командующих ИГ*.
В этом году в ходе совместной операции американская, турецкая и иракская разведслужбы взяли в плен важных фигур ИГ*, включая четырех иракцев и сирийца. Они предоставили информацию о том, где именно встречались с аль-Багдади в Сирии, после чего спецслужбы связались с ЦРУ для размещения в этой местности большего числа сотрудников разведки.
"В середине 2019 мы установили, что аль-Багдади перемещается со своей семьей и тремя ближайшими помощниками из деревни в деревню в Идлибе", - сообщил источник агентства.
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Вскоре после этого сотрудники разведки заметили на рынке в Идлибе иракца и узнали в нем по фотографии аль-Итави. Они последовали за ним, и он вывел их на дом, где останавливался аль-Багдади.
"Мы передали детали ЦРУ, и они использовали спутник и БПЛА для наблюдением за местностью последние пять месяцев", - рассказал источник.
Спустя два дня Багдади впервые выехал со своей семьей в соседнюю деревню, и, по словам источника, это "были последние моменты его жизни".
Ранее в воскресенье Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГ* аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных тот взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации террориста.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиАбу Бакр аль-БагдадиИсламское государствоВооруженные силы СШАСирияСШАВ мире
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