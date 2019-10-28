Орешкин поддержал проект ВСМ Петербург — Москва — Нижний Новгород

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин в беседе с РБК заявил, что правительство поддержит проект железнодорожной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород.
"Мы поддержим проект ВСМ. Сейчас просчитывается модель", — заявил он.
Орешкин рассказал, что из-за пассажирского сообщения грузы доставляются из Санкт-Петербурга в Москву через Псков. Запуск ВСМ, по его словам, позволит разгрузить "это направление за счет разноколейности". Министр добавил, что также можно будет освободить аэропорты на пути следования магистрали.
Ранее в РЖД стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом через Москву, по сообщению газеты "Коммерсант", оценили в 2,3 триллиона рублей. Ежегодные операционные расходы ВСМ оцениваются в более чем 47 миллиардов рублей.