Орешкин поддержал проект ВСМ Петербург — Москва — Нижний Новгород

Орешкин рассказал, что из-за пассажирского сообщения грузы доставляются из Санкт-Петербурга в Москву через Псков. Запуск ВСМ, по его словам, позволит разгрузить "это направление за счет разноколейности". Министр добавил, что также можно будет освободить аэропорты на пути следования магистрали.