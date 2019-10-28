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РИА Новости

В Подмосковье арестовали планировавшего массовое убийство студента

13:17 28.10.2019 (обновлено: 14:11 28.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Зарайский суд Подмосковья заключил в СИЗО до 23 декабря молодого человека, подозреваемого в подготовке массового убийства в техникуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
Решение вынесли в минувшие выходные, но журналисты узнали о нем только в понедельник.
По данным СМИ, 18-летний третьекурсник Луховицкого аграрно-промышленного техникума Борис Банин купил пистолет Макарова, чтобы расправиться с унижавшими его однокурсниками. Ему грозит до десяти лет колонии.
Если информация подтвердится, это будет второе подобное преступление, пресеченное в России за последние месяцы. В конце сентября в МВД рассказали о предотвращенном массовом убийстве в одной из школ Кировской области, ученик которой интересовался темой насилия, по предварительным данным, на фоне конфликта с другими детьми.
В последние годы участились случаи нападения учащихся на сверстников и педагогов. В 2018-м громкие инциденты произошли в Перми, Стерлитамаке, Улан-Удэ, Вольске, Саратове. К наибольшему количеству жертв привела атака в Керчи, где год назад студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погиб 21 человек, пострадали 67.
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