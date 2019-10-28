В Подмосковье арестовали планировавшего массовое убийство студента

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Зарайский суд Подмосковья заключил в СИЗО до 23 декабря молодого человека, подозреваемого в подготовке массового убийства в техникуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.

Решение вынесли в минувшие выходные, но журналисты узнали о нем только в понедельник.

По данным СМИ, 18-летний третьекурсник Луховицкого аграрно-промышленного техникума Борис Банин купил пистолет Макарова, чтобы расправиться с унижавшими его однокурсниками. Ему грозит до десяти лет колонии.

Если информация подтвердится, это будет второе подобное преступление, пресеченное в России за последние месяцы. В конце сентября в МВД рассказали о предотвращенном массовом убийстве в одной из школ Кировской области, ученик которой интересовался темой насилия, по предварительным данным, на фоне конфликта с другими детьми.