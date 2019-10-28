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РИА Новости

Путин поручил продумать допмеры поддержки по переселению соотечественников

13:01 28.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть дополнительные меры господдержки соотечественников, которые добровольно переселяются в РФ по соответствующей программе для работы в сельской местности на территориях приоритетного заселения, сообщается на сайте Кремля.
Госпрограмма по содействию переселению соотечественников из-за рубежа реализуется с 2007 года. Перечень территорий приоритетного заселения был утвержден распоряжением правительства от 27 мая 2013 года и включает 11 регионов: восемь на Дальнем Востоке (Якутия, Камчатка, Приморье и Хабаровский край, Приамурье, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область) и три в Байкальском регионе (Бурятия, Забайкалье и Иркутская область).
Флаг на здании Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
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"Правительству Российской Федерации... предусмотреть в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительные меры государственной поддержки лиц, переселяющихся на территории приоритетного заселения в целях осуществления фермерской и иной деятельности в сельской местности", - говорится в перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.
Срок исполнения поручения - 1 декабря 2019 года.
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