Путин поручил продумать допмеры поддержки по переселению соотечественников

Госпрограмма по содействию переселению соотечественников из-за рубежа реализуется с 2007 года. Перечень территорий приоритетного заселения был утвержден распоряжением правительства от 27 мая 2013 года и включает 11 регионов: восемь на Дальнем Востоке (Якутия, Камчатка, Приморье и Хабаровский край, Приамурье, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область) и три в Байкальском регионе (Бурятия, Забайкалье и Иркутская область).