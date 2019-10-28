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РИА Новости
Культура

Шнуров о творчестве "Ленинграда": есть чего стыдиться

12:57 28.10.2019 (обновлено: 12:58 28.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров пошутил, что ему стыдно за творчество группы "Ленинград", потому что "это бесстыдство".
Ранее в мае Шнуров заявил, что "Ленинград" завершает свою гастрольную деятельность после масштабного тура по российским городам, коллектив официально прекратит свое существование, но продолжит выступать на корпоративах.
По словам Шнурова, ему есть чего стыдиться в творческом плане, в том числе в работе "Ленинграда". "Конечно... Мне стыдно, потому что это бесстыдство!" - сказал он в интервью РИА Новости.
Читайте полный текст интервью Сергея Шнурова >>
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Вчера, 12:51Культура
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КультураЛенинградШнур (Сергей Шнуров)Москва
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