Шнуров о творчестве "Ленинграда": есть чего стыдиться

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров пошутил, что ему стыдно за творчество группы "Ленинград", потому что "это бесстыдство".

Ранее в мае Шнуров заявил, что "Ленинград" завершает свою гастрольную деятельность после масштабного тура по российским городам, коллектив официально прекратит свое существование, но продолжит выступать на корпоративах.

По словам Шнурова, ему есть чего стыдиться в творческом плане, в том числе в работе "Ленинграда". "Конечно... Мне стыдно, потому что это бесстыдство!" - сказал он в интервью РИА Новости.