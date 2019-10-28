Сергей Шнуров: мне стыдно за бесстыдство "Ленинграда"

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров не нуждается в представлении: одна из главных фигур отечественной эстрады последних десятилетий вызывает интерес общественности одним лишь появлением на публике, а литературное творчество артиста провоцирует оживленные дискуссии и глубокие размышления. В интервью корреспонденту РИА Новости Екатерине Сошниковой Шнуров рассказал о том, где еще в ближайшее время можно будет насладиться творчеством "Ленинграда", зачем он заседает в Госдуме, и раскрыл одно из своих увлекательных хобби.

— Вы чувствуете на себе некий груз ответственности за то, что группировка "Ленинград" прекратила свою гастрольную деятельность и вроде как распалась?

— Нет, ни капли не испытываю.

— А вам остальные участники группировки что сказали на это? Не было осуждения?

— Они обрадовались! Наконец-то, говорят, мы выйдем на пенсию (смеется).

— Вы говорили, что есть вероятность переформатирования "Ленинграда". Может, вообще создадите новый проект, что в планах?

— Я не знаю, это же в планах. Понимаете, и в планах довольно призрачных, до конца не оформленных в моей довольно уже старой и не быстрой голове (смеется).

— А если вас пригласят на корпоративе выступить с "Ленинградом", согласитесь?

— Обязательно, конечно, без проблем.

— Вас вроде как приглашали на Коачеллу? Поедете?

— Да, поедем, скорее всего. Восемьдесят процентов, что мы там будем. Как только определимся с тем, насколько нам это нужно.

— Что вам дают заседания в Общественном совете при комитете Госдумы по культуре?

— Мне интересно послушать людей.

— Серьезно?

— Конечно, не самые последние люди в этой стране делятся своими мнениями. Я человек, обладающий опытным умом, пытливым, поэтому мне нужно знать, что происходит. Я хочу быть в курсе.

— Вы как-то сказали, что следите за тем, что происходит в культурной сфере. На ваш взгляд, отечественная культура в каком состоянии на данный момент пребывает?

— Она в прекрасном состоянии страны третьего мира. Пародирует то, что происходит на Западе (смеется).

— Недавно член Общественной палаты Российской Федерации Павел Пожигайло сказал, что Министерство культуры России надо закрыть, вы согласны?

— Перестаньте, это моя идея! А у меня ее украли.

— Недавно министр культуры высказался в негативном ключе о ситуации, когда взрослые читают комиксы. Как вы считаете, комиксы заслуживают того, чтоб называться отдельным видом искусства?

— Слушайте, это один из способов передачи информации, ничем не хуже и не лучше, он просто другой. Если это работает, если это существует, если это не несет очевидной угрозы и вреда, то почему нет?

— А зачем вы принимаете участие во всяких телевизионных проектах? Что это для вас?

— Для того, чтобы мои нейроны постоянно испытывали какой-то напряг, чтобы в голове развивались новые связи. Я занимаюсь тем, что не даю себе скучать. Таким вот образом. Кто-то, понимаете, сегодня пьет водку, а завтра портвейн и таким образом не скучает. А я сегодня на Первом канале, а завтра на втором.

— Вы всегда делаете только то, что хотите?

— Нет, конечно. Вот смотрите, я иногда очень не хочу, положим, бежать пять километров, выхожу, там дождь, но все равно бегу.

— И зачем? Насилуете организм!

— Да! Затем, что я знаю, что у меня послезавтра концерт, и если я не пробегу, то буду чувствовать себя на сцене довольно плохо. Это отложенное удовольствие, над которым нужно поработать.

— А вам стыдно за что-то в творческом плане?

— Конечно.

— За что?

— За все! (Смеется.)

— Быть того не может!

— Как говорила Анна Ахматова: "Стихи должны быть бесстыдными".

— Вам же не может быть стыдно за "Ленинград".

— Мне стыдно, потому что это бесстыдство! (Смеется.)

— И последнее: что для вас эти перепалки в инстаграме? Вы подбрасываете пищу для обсуждения?

— Это увеличивает количество подписчиков.

— Зачем они вам нужны?

— Подписчики — для того, чтобы продавать им рекламу.

— Так у вас же решен финансовый вопрос, зачем вам реклама?