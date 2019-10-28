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РИА Новости

Сергей Шнуров: мне стыдно за бесстыдство "Ленинграда"

12:30 28.10.2019 (обновлено: 13:15 28.10.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГруппа "Ленинград" на закрытии фестиваля "Нашествие
Группа Ленинград на закрытии фестиваля Нашествие
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров не нуждается в представлении: одна из главных фигур отечественной эстрады последних десятилетий вызывает интерес общественности одним лишь появлением на публике, а литературное творчество артиста провоцирует оживленные дискуссии и глубокие размышления. В интервью корреспонденту РИА Новости Екатерине Сошниковой Шнуров рассказал о том, где еще в ближайшее время можно будет насладиться творчеством "Ленинграда", зачем он заседает в Госдуме, и раскрыл одно из своих увлекательных хобби.
— Вы чувствуете на себе некий груз ответственности за то, что группировка "Ленинград" прекратила свою гастрольную деятельность и вроде как распалась?
— Нет, ни капли не испытываю.
— А вам остальные участники группировки что сказали на это? Не было осуждения?
— Они обрадовались! Наконец-то, говорят, мы выйдем на пенсию (смеется).
— Вы говорили, что есть вероятность переформатирования "Ленинграда". Может, вообще создадите новый проект, что в планах?
— Я не знаю, это же в планах. Понимаете, и в планах довольно призрачных, до конца не оформленных в моей довольно уже старой и не быстрой голове (смеется).
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— А если вас пригласят на корпоративе выступить с "Ленинградом", согласитесь?
— Обязательно, конечно, без проблем.
— Вас вроде как приглашали на Коачеллу? Поедете?
— Да, поедем, скорее всего. Восемьдесят процентов, что мы там будем. Как только определимся с тем, насколько нам это нужно.
— Что вам дают заседания в Общественном совете при комитете Госдумы по культуре?
— Мне интересно послушать людей.
— Серьезно?
— Конечно, не самые последние люди в этой стране делятся своими мнениями. Я человек, обладающий опытным умом, пытливым, поэтому мне нужно знать, что происходит. Я хочу быть в курсе.
— Вы как-то сказали, что следите за тем, что происходит в культурной сфере. На ваш взгляд, отечественная культура в каком состоянии на данный момент пребывает?
— Она в прекрасном состоянии страны третьего мира. Пародирует то, что происходит на Западе (смеется).
— Недавно член Общественной палаты Российской Федерации Павел Пожигайло сказал, что Министерство культуры России надо закрыть, вы согласны?
— Перестаньте, это моя идея! А у меня ее украли.
— Недавно министр культуры высказался в негативном ключе о ситуации, когда взрослые читают комиксы. Как вы считаете, комиксы заслуживают того, чтоб называться отдельным видом искусства?
— Слушайте, это один из способов передачи информации, ничем не хуже и не лучше, он просто другой. Если это работает, если это существует, если это не несет очевидной угрозы и вреда, то почему нет?
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— А зачем вы принимаете участие во всяких телевизионных проектах? Что это для вас?
— Для того, чтобы мои нейроны постоянно испытывали какой-то напряг, чтобы в голове развивались новые связи. Я занимаюсь тем, что не даю себе скучать. Таким вот образом. Кто-то, понимаете, сегодня пьет водку, а завтра портвейн и таким образом не скучает. А я сегодня на Первом канале, а завтра на втором.
— Вы всегда делаете только то, что хотите?
— Нет, конечно. Вот смотрите, я иногда очень не хочу, положим, бежать пять километров, выхожу, там дождь, но все равно бегу.
— И зачем? Насилуете организм!
— Да! Затем, что я знаю, что у меня послезавтра концерт, и если я не пробегу, то буду чувствовать себя на сцене довольно плохо. Это отложенное удовольствие, над которым нужно поработать.
— А вам стыдно за что-то в творческом плане?
— Конечно.
— За что?
— За все! (Смеется.)
— Быть того не может!
— Как говорила Анна Ахматова: "Стихи должны быть бесстыдными".
— Вам же не может быть стыдно за "Ленинград".
— Мне стыдно, потому что это бесстыдство! (Смеется.)
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— И последнее: что для вас эти перепалки в инстаграме? Вы подбрасываете пищу для обсуждения?
— Это увеличивает количество подписчиков.
— Зачем они вам нужны?
— Подписчики — для того, чтобы продавать им рекламу.
— Так у вас же решен финансовый вопрос, зачем вам реклама?
— А я, понимаете, люблю продавать рекламу в качестве хобби (смеется).
893147551
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Шнур (Сергей Шнуров)Интервью - Авторы
Популярные комментарии
Шнуров - молодец. Талантливый человек и музыкант. Делает качественный, актуальный продукт, хорошо зарабатывает. И мне нравится, что говорит правду. В отличии от большинства певулек из шоубиза.
28 октября, 13:54
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