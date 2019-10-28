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РИА Новости
Культура

Шнуров рассказал о своих провокациях в соцсетях

12:51 28.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал в интервью РИА Новости, что время от времени провоцирует общественность в Instagram своим литературным творчеством для увеличения числа подписчиков.
Шнуров приобрел большую популярность в Instagram благодаря своим стихам на резонансные темы. Однако в последнее время эта соцсеть все чаще блокирует комментарии музыканта из-за жалоб на непозволительный контент.
"Подписчики – для того, что продавать им рекламу... А я, понимаете, люблю продавать рекламу в качестве хобби", - сказал Шнуров.
Читайте полный текст интервью Сергея Шнурова >>
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