Шнуров рассказал о своих провокациях в соцсетях

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал в интервью РИА Новости, что время от времени провоцирует общественность в Instagram своим литературным творчеством для увеличения числа подписчиков.
Шнуров приобрел большую популярность в Instagram благодаря своим стихам на резонансные темы. Однако в последнее время эта соцсеть все чаще блокирует комментарии музыканта из-за жалоб на непозволительный контент.
"Подписчики – для того, что продавать им рекламу... А я, понимаете, люблю продавать рекламу в качестве хобби", - сказал Шнуров.