Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T12:47Z
https://ria.ru/20191028/1560297526.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155202/71/1552027133_0:166:2696:1683_1036x0_80_0_0_ff1fdf0fb01be3525637b5d01c4206d2.jpg
РИА Новости
Культура

Шнуров рассказал о заседаниях совета при комитете ГД по культуре

12:47 28.10.2019
268
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров в Государственной Думе России
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров в Государственной Думе России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил в интервью РИА Новости, что посещает заседания общественного совета при комитете Госдумы по культуре для того, чтобы послушать людей и быть в курсе происходящих событий.
"Мне интересно послушать людей. Не самые последние люди в этой стране делятся своими мнениями. Я человек, обладающий опытным умом, пытливым, поэтому мне нужно знать, что происходит. Я хочу быть в курсе", - сказал Шнуров.
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров выступает на парламентских слушаниях в Государственной Думе
23 марта, 23:01РИА Новости
В Госдуме отреагировали на призыв Шнурова распустить Минкультуры
Первый состав общественного совета при комитете был учрежден в январе 2019 года. В него вошли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер, руководитель киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, музыкант Андрей Макаревич и другие известные деятели культурной и общественной сфер. Позже состав участников был расширен - в него вошли Шнуров, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный.
Читайте полный текст интервью Сергея Шнурова >>
320001
Обсудить 0
КультураАндрей МакаревичГосдума РФЭдгард ЗапашныйКарен ШахназаровШнур (Сергей Шнуров)Россия
Рекомендуем
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Шнуров рассказал о своих провокациях в соцсетях
РИА
Новости
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Шнуров рассказал, зачем принимает участие в телепроектах
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Шнуров о творчестве "Ленинграда": есть чего стыдиться
Группа Ленинград на закрытии фестиваля Нашествие
Сергей Шнуров: мне стыдно за бесстыдство "Ленинграда"
Лента
новостей
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров
Шнуров о роспуске "Ленинграда": в группе все обрадовались выходу на пенсию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Лавров рассказал о "визитной карточке" дипломатического стиля Примакова
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
В Кремле прокомментировали "операцию США" по ликвидации лидера ИГ*
Сотрудники полиции Украины в Золотом-4
СМИ: на место дислокации националистов в Золотом приехала полиция
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали данные о закрытии в России 700 тысяч компаний
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал, как можно было избежать распада СССР
Ноутбук
Сотрудники "либеральных" СМИ рассказали о своей работе
Вице-президент Российского совета по международным делам Вячеслав Трубников на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН, посвященное 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова
Экс-глава СВР рассказал, как Примаков избавлял российскую разведку от мифов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
Лента новостейМолния