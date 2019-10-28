Шнуров рассказал о заседаниях совета при комитете ГД по культуре

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил в интервью РИА Новости, что посещает заседания общественного совета при комитете Госдумы по культуре для того, чтобы послушать людей и быть в курсе происходящих событий.

"Мне интересно послушать людей. Не самые последние люди в этой стране делятся своими мнениями. Я человек, обладающий опытным умом, пытливым, поэтому мне нужно знать, что происходит. Я хочу быть в курсе", - сказал Шнуров.

Первый состав общественного совета при комитете был учрежден в январе 2019 года. В него вошли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер, руководитель киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, музыкант Андрей Макаревич и другие известные деятели культурной и общественной сфер. Позже состав участников был расширен - в него вошли Шнуров, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный.