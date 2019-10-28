Шнуров рассказал, зачем принимает участие в телепроектах

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров рассказал в интервью РИА Новости, что участвует в различных телевизионных проектах для того, чтобы не скучать и "развивать новые нейронные связи".

Ранее Шнуров стал ведущим нового российского сезона культовой игры "Форт Боярд", съемки которой проходили во Франции. Кроме того, музыкант является наставником вокального шоу "Голос".

По словам Шнурова, участие в проектах дает ему возможность держать себя в тонусе. "Чтобы мои нейроны постоянно испытывали какой-то напряг. Чтобы в голове развивались новые связи. Я занимаюсь тем, что не даю себе скучать. Таким вот образом. Кто-то, понимаете, сегодня пьет водку, а завтра портвейн и таким образом не скучает. А я сегодня на Первом канале, а завтра на втором", - сказал он.