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РИА Новости
Культура

Шнуров рассказал, зачем принимает участие в телепроектах

12:43 28.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров рассказал в интервью РИА Новости, что участвует в различных телевизионных проектах для того, чтобы не скучать и "развивать новые нейронные связи".
Ранее Шнуров стал ведущим нового российского сезона культовой игры "Форт Боярд", съемки которой проходили во Франции. Кроме того, музыкант является наставником вокального шоу "Голос".
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Шнуров рассказал, чем займется после "Ленинграда"
По словам Шнурова, участие в проектах дает ему возможность держать себя в тонусе. "Чтобы мои нейроны постоянно испытывали какой-то напряг. Чтобы в голове развивались новые связи. Я занимаюсь тем, что не даю себе скучать. Таким вот образом. Кто-то, понимаете, сегодня пьет водку, а завтра портвейн и таким образом не скучает. А я сегодня на Первом канале, а завтра на втором", - сказал он.
Музыкант отметил, что не всегда делает только то, что хочет. "Вот смотрите, я иногда очень не хочу, положим, бежать 5 километров. Выхожу - там дождь, но все равно бегу... затем, что я знаю, что у меня послезавтра концерт, и если я не пробегу, то буду чувствовать себя на сцене довольно плохо. Это отложенное удовольствие, над которым нужно поработать", - пояснил Шнуров.
Читайте полный текст интервью Сергея Шнурова >>
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КультураШнур (Сергей Шнуров)Россия
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