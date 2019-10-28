В Коста-Рике туристам могут запретить делать селфи с дикими животными

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Министерство охраны окружающей среды Коста-Рики запустило кампанию по запрету селфи с дикими животными и птицами, Министерство охраны окружающей среды Коста-Рики запустило кампанию по запрету селфи с дикими животными и птицами, сообщает The Tico Times.

"Мы просим туристов не кормить диких животных и не ловить их ради фото", — сказала глава ведомства Памела Кастильо.

Туристы со всего мира посещают национальные парки Коста-Рики, чтобы увидеть обезьян, ленивцев, туканов и других представителей фауны. Попытка сделать с ними селфи может приносить им "стресс и страдания", а жизнь туристов — подвергать риску, говорит Кастильо.

По данным Всемирного общества защиты животных, седьмая часть неуместных фото, на которых изображены звери, посетители делают именно в этой стране. Потому власти Коста-Рики объявили о запуске кампании #stopanimalselfies ("остановите селфи с животными").