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РИА Новости
Туризм

В Коста-Рике туристам могут запретить делать селфи с дикими животными

23:32 28.10.2019
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© Depositphotos / galitskayaМужчина делает селфи с обезьяной
Мужчина делает селфи с обезьяной
© Depositphotos / galitskaya
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Министерство охраны окружающей среды Коста-Рики запустило кампанию по запрету селфи с дикими животными и птицами, сообщает The Tico Times.

"Мы просим туристов не кормить диких животных и не ловить их ради фото", — сказала глава ведомства Памела Кастильо.

Туристы со всего мира посещают национальные парки Коста-Рики, чтобы увидеть обезьян, ленивцев, туканов и других представителей фауны. Попытка сделать с ними селфи может приносить им "стресс и страдания", а жизнь туристов — подвергать риску, говорит Кастильо.
По данным Всемирного общества защиты животных, седьмая часть неуместных фото, на которых изображены звери, посетители делают именно в этой стране. Потому власти Коста-Рики объявили о запуске кампании #stopanimalselfies ("остановите селфи с животными").
Для путешественников, которым нужно необычное фото, рядом с популярными достопримечательностями и в аэропортах будут размещены чучела животных.
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