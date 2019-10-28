Стали известны тарифы на проезд по М-11 Москва — Петербург

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказалась детальная тарифная сетка проезда по новой платной автотрассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Официально "Автодор" намерен опубликовать ее 1 ноября.

В инфографике показано разделение трассы на участки, а также их протяженность и стоимость пользования каждым из них.

Детальная тарифная сетка проезда по платной автотрассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом Детальная тарифная сетка проезда по платной автотрассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом

Для легковых машин без транспордера проезд по всей трассе в будний день обойдется в 1820 рублей, в выходной — в 2020 рублей. С транспордером — 1331 рубля и 1494 рубля соответственно.

Ранее в компании уточнили, что тарифы выходного дня распространяются на все участки М-11, при этом дифференциация стоимости не коснется головного участка "км 15 — км 58", который находится в управлении у концессионера.