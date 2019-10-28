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РИА Новости

Стали известны тарифы на проезд по М-11 Москва — Петербург

12:28 28.10.2019 (обновлено: 18:11 28.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтроительство ЦКАД и трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург"
Строительство ЦКАД и трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказалась детальная тарифная сетка проезда по новой платной автотрассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Официально "Автодор" намерен опубликовать ее 1 ноября.
В инфографике показано разделение трассы на участки, а также их протяженность и стоимость пользования каждым из них.
Детальная тарифная сетка проезда по платной автотрассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом
Детальная тарифная сетка проезда по платной автотрассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом
Детальная тарифная сетка проезда по платной автотрассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом
Для легковых машин без транспордера проезд по всей трассе в будний день обойдется в 1820 рублей, в выходной — в 2020 рублей. С транспордером — 1331 рубля и 1494 рубля соответственно.
Ранее в компании уточнили, что тарифы выходного дня распространяются на все участки М-11, при этом дифференциация стоимости не коснется головного участка "км 15 — км 58", который находится в управлении у концессионера.
Новая скоростная автомобильная дорога М-11 проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Северной столицы. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. По словам первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова, трассу полностью откроют в ноябре. Поездка из Москвы в Петербург по ней в среднем будет занимать пять с половиной часов.
Въезд на платную дорогу в объезд города Одинцово в Московской области
16 октября, 16:09РИА Новости
"Автодор" готовит систему безбарьерной оплаты проезда по платным дорогам
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АвтодорМоскваСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
По цене купе я куплю купе, высплюсь и не буду попу мять за баранкой 8 часов.
28 октября, 14:25
aalekseevan
2751002
Надо жителям Москвы и Питера покупать транспондеры - окупятся быстро.
28 октября, 12:35
Руслан Тлеуж
4501014
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