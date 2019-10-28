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РИА Новости

"Ленинград" может выступить на музыкальном фестивале Коачелла в 2020 году

12:23 28.10.2019 (обновлено: 12:35 28.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЛидер группы "Ленинград", художник Сергей Шнуров
Лидер группы Ленинград, художник Сергей Шнуров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Лидер группы "Ленинград", художник Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Группа "Ленинград" планирует выступить на международном музыкальном фестивале Коачелла в 2020 году, рассказал в интервью РИА Новости лидер коллектива Сергей Шнуров.
Коачелла (Coachella Valley Music and Arts Festival) – международный музыкальный фестиваль, ежегодно проходящий в США. Впервые Коачелла прошла в 1999 году, объединив любителей музыки различной жанровой направленности от инди-рока до электронной и поп-музыки. В 2020 году фестиваль пройдет с 10 по 19 апреля.
"Да, поедем, скорее всего. 80%, что мы там будем. Как только определимся с тем, насколько нам это нужно", - сказал Шнуров.
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