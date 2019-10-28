Шнуров о роспуске "Ленинграда": в группе все обрадовались выходу на пенсию

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал в интервью РИА Новости, что не чувствует груза ответственности за роспуск группы, а остальные участники коллектива, по его словам, лишь обрадовались "выходу на пенсию".

Ранее в мае Шнуров заявил, что "Ленинград" прекратит свое существование после масштабного тура по городам РФ. Но, как отметил музыкант в интервью, несмотря на прекращение гастролей, группа планирует выступать на корпоративах, если такие предложения будут поступать.

"Нет, ни капли не испытываю", - ответил Шнуров на соответствующий вопрос.

По его словам, участники коллектива восприняли известие о роспуске в положительном ключе. "Они обрадовались! Наконец-то, говорят, мы выйдем на пенсию", - добавил Шнуров.