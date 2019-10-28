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РИА Новости
Культура

Шнуров о роспуске "Ленинграда": в группе все обрадовались выходу на пенсию

12:12 28.10.2019 (обновлено: 16:07 28.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер "Группировки Ленинград" Сегей Шнуров
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер "Группировки Ленинград" Сегей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал в интервью РИА Новости, что не чувствует груза ответственности за роспуск группы, а остальные участники коллектива, по его словам, лишь обрадовались "выходу на пенсию".
Ранее в мае Шнуров заявил, что "Ленинград" прекратит свое существование после масштабного тура по городам РФ. Но, как отметил музыкант в интервью, несмотря на прекращение гастролей, группа планирует выступать на корпоративах, если такие предложения будут поступать.
"Нет, ни капли не испытываю", - ответил Шнуров на соответствующий вопрос.
По его словам, участники коллектива восприняли известие о роспуске в положительном ключе. "Они обрадовались! Наконец-то, говорят, мы выйдем на пенсию", - добавил Шнуров.
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019
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Музыкант отметил, что, может быть, когда-то и задумается над новым проектом, но пока об этом говорить рано. "Я не знаю, это же в планах. Понимаете, и в планах довольно призрачных, до конца не оформленных в моей довольно уже старой и не быстрой голове", - заключил он.
Читайте полный текст интервью Сергея Шнурова >>
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КультураЛенинградШнур (Сергей Шнуров)Россия
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