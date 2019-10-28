В Барселоне митингующие напали на стрингера Ruptly

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Во время протестов в Барселоне 27 октября на стрингера Ruptly напали демонстранты, выступающие против независимости Каталонии, Во время протестов в Барселоне 27 октября на стрингера Ruptly напали демонстранты, выступающие против независимости Каталонии, сообщает RT.

Они набросились на журналиста с палками, когда он снимал, как один из активистов пытался снять флаг Каталонии с балкона здания.

Сейчас со стрингером все в порядке.