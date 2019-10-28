ТГК-1 в январе-сентябре нарастила чистую прибыль по РСБУ на 36,7%

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в январе-сентябре выросла на 36,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 7,313 миллиарда рублей, сообщает компания.

Выручка за отчетный период выросла на 4,6% и составила 62,917 миллиарда рублей. Компания связывает рост выручки с увеличением доходов от продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед, а также от реализации мощности в рамках ДПМ.

Показатель EBITDA увеличился на 15,3% - до 14,962 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 4% - до 56,074 миллиарда рублей, в основном в связи с увеличением расходов на топливо на 6,2%, отмечает компания. Валовая прибыль ТГК-1 составила 6,843 миллиарда рублей, увеличившись на 8,7%.