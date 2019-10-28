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РИА Новости
Теплоснабжение

ТГК-1 в январе-сентябре нарастила чистую прибыль по РСБУ на 36,7%

11:48 28.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Добавлены подробности (расширен второй, добавлен третий абзац).
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в январе-сентябре выросла на 36,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 7,313 миллиарда рублей, сообщает компания.
Выручка за отчетный период выросла на 4,6% и составила 62,917 миллиарда рублей. Компания связывает рост выручки с увеличением доходов от продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед, а также от реализации мощности в рамках ДПМ.
Показатель EBITDA увеличился на 15,3% - до 14,962 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 4% - до 56,074 миллиарда рублей, в основном в связи с увеличением расходов на топливо на 6,2%, отмечает компания. Валовая прибыль ТГК-1 составила 6,843 миллиарда рублей, увеличившись на 8,7%.
ТГК-1 - ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций компании по состоянию на 30 июня составляет - 6,95 ГВт, тепловая - 13,75 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).
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