Суд признал виновными экс-премьера Дагестана и его заместителя

Бывший временно исполняющий обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов, обвиняемый в растрате бюджетных средств, во время оглашения приговора в Лефортовском суде Москвы

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в понедельник признал виновными бывшего премьер-министра Дагестана Абдуcамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова в растрате 41 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Гамидов, Юсуфов и иные лица выработали схему преступления и заранее распределили роли. Гамидов должен был использовать свое служебное положение для осуществления плана", - огласил решение судья.

Прокурор в прениях просил назначить наказание Гамидову и его заму Юсуфову в виде семи и шести лет колонии строгого режима соответственно.

По версии следствия, Гамидов и Юсуфов присвоили 41 миллион рублей, предусмотренный на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале. Данный эпизод был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому являются еще ряд высокопоставленных дагестанских чиновников.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета (СК) России, следователями приняты меры к обеспечению возмещения причиненного ущерба - арестовано недвижимое имущество фигурантов, среди которого многочисленные жилые дома, квартиры, земельные участки и нежилые помещения. При обысках в домовладениях обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.

В СК также отметили, что загородная резиденция Гамидова в его родовом селе Мекеги Левашинского района республики, представляющая из себя большой особняк, фактически – самовольная постройка: на недвижимость отсутствуют правоустанавливающие документы. Следствие не исключает, что коммунальные услуги, электричество и водоснабжение в доме попросту не оплачивались. При обыске в доме были обнаружены два автомата "Калашникова".

Месяц назад адвоката Юсуфова Дагира Хасавова задержали прямо в Лефортовском суде Москвы, куда он пришел на очередное заседание по делу своего клиента. Следствие обвинило его в попытке помешать расследованию "путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний шантажом". Виновным себя юрист не признал. Сейчас он заключен в СИЗО.