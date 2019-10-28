США нужно одностороннее военное превосходство, заявил Косачев

"Если и когда кто-то берется за его (договора – ред.) разрушение, причина может быть только одна: американцам важно ограничить, утаить от партнеров или конкурентов свои собственные нарушения других обязательств по другим соглашениям. Американцы четко делают ставку на достижение одностороннего военного превосходства. Любой договор в сфере разоружения – это договор о балансе сил. Так вот американцам баланс сил не нужен, им нужно одностороннее военное превосходство. Для этого был разрушен Договор по ПРО, ДРСМД, для этого, возможно, будет разрушен ДСНВ", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".