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РИА Новости

США нужно одностороннее военное превосходство, заявил Косачев

10:35 28.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. США не нужен баланс сил, им нужно одностороннее военное превосходство, считает председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации сообщила, что  американский лидер Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу. По данным газеты, окончательное решение пока не принято. Тем не менее, по ее данным, противники договора в администрации считают, что он предоставляет России возможности собирать разведывательную информацию в США. Белый дом отказался от комментариев.
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"Если и когда кто-то берется за его (договора – ред.) разрушение, причина может быть только одна: американцам важно ограничить, утаить от партнеров или конкурентов свои собственные нарушения других обязательств по другим соглашениям. Американцы четко делают ставку на достижение одностороннего военного превосходства. Любой договор в сфере разоружения – это договор о балансе сил. Так вот американцам баланс сил не нужен, им нужно одностороннее военное превосходство. Для этого был разрушен Договор по ПРО, ДРСМД, для этого, возможно, будет разрушен ДСНВ", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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