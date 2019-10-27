СМИ: Трамп подписал документ о планах выйти из Договора по открытому небу

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу, сообщила газета Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации.

Белый дом отказался от комментариев.

По информации газеты, окончательное решение пока не принято. Тем не менее противники договора в администрации считают, что он предоставляет России возможность собирать разведывательную информацию в США. Газета также пишет со ссылкой на источники, что Россия помешала США и Канаде осуществить наблюдательные полеты в рамках договора в европейской части России 20 сентября 2019 года.

Источник в администрации заявил газете, что США, "в отличие от России", соблюдают договор.

"Мы продолжаем реализовывать и полностью соблюдаем наши обязательства в соответствии с договором, в отличие от России", — сказал он, не уточнив, в каких именно нарушениях обвиняет Москву.

Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел сообщил, что США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу. Конгрессмен выразил в этой связи серьезную обеспокоенность в том случае, если подобное решение будет принято.