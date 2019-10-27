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РИА Новости

СМИ: Трамп подписал документ о планах выйти из Договора по открытому небу

16:27 27.10.2019 (обновлено: 19:06 27.10.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации.
Белый дом отказался от комментариев.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
21 октября, 10:17Сказано в эфире
США пугают "русским медведем". Что не так с Договором по открытому небуСША обеспокоены технологическими успехами России в выполнении Договора по открытому небу, это и стало причиной их обвинений в адрес Москвы, заявили в Минобороны. Почему претензии к РФ безосновательны, объяснил в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.
По информации газеты, окончательное решение пока не принято. Тем не менее противники договора в администрации считают, что он предоставляет России возможность собирать разведывательную информацию в США. Газета также пишет со ссылкой на источники, что Россия помешала США и Канаде осуществить наблюдательные полеты в рамках договора в европейской части России 20 сентября 2019 года.
Источник в администрации заявил газете, что США, "в отличие от России", соблюдают договор.

"Мы продолжаем реализовывать и полностью соблюдаем наши обязательства в соответствии с договором, в отличие от России", — сказал он, не уточнив, в каких именно нарушениях обвиняет Москву.

Самолет наблюдения США OC-135B
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Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел сообщил, что США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу. Конгрессмен выразил в этой связи серьезную обеспокоенность в том случае, если подобное решение будет принято.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер укрепления доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
8 октября, 11:08Сказано в эфире
Эксперт: США хотят выйти из Договора по открытому небу? Выглядит по-детскиАмериканский конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу. В эфире радио Sputnik эти намерения прокомментировал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
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Дональд ТрампСШАБезопасность
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Руслан Корж
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