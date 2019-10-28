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РИА Новости

В Пулково машина столкнулась с самолетом

10:10 28.10.2019 (обновлено: 11:27 28.10.2019)
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© СК РФ / Перейти в фотобанкВ аэропорту Пулково служебный автомобиль столкнулся с воздушным судном. 27 октября 2019
В аэропорту Пулково служебный автомобиль столкнулся с воздушным судном. 27 октября 2019
© СК РФ
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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту столкновения машины с самолетом в петербургском аэропорту Пулково, пострадавших нет, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России, служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
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Сообщение о столкновении автомашины с самолетом чартерного авиарейса поступило в полицию аэропорта накануне вечером. Установлено, что из-за плохой погоды водитель не заметил препятствие. На борту судна были три члена экипажа и пассажир.

"Сотрудниками транспортной полиции по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет, у самолета вмятина "на предкрылках правого полукрыла".
По информации Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, проводится доследственная проверка. "Ленинградским следственным отделом на транспорте <…> проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта в результате столкновения 27 октября <…> служебного автомобиля аэропорта Пулково с частным самолетом", — говорится в сообщении.
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Как уточняет следственное ведомство, в результате инцидента у воздушного судна поврежден фюзеляж.
Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также его причины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
© СК РФ / Перейти в фотобанкВ аэропорту Пулково служебный автомобиль столкнулся с воздушным судном. 27 октября 2019
В аэропорту Пулково служебный автомобиль столкнулся с воздушным судном. 27 октября 2019
© СК РФ
Перейти в фотобанк
В аэропорту Пулково служебный автомобиль столкнулся с воздушным судном. 27 октября 2019
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МВД РФПулково (аэропорт)РоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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