В Пулково машина столкнулась с самолетом

В аэропорту Пулково служебный автомобиль столкнулся с воздушным судном. 27 октября 2019

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту столкновения машины с самолетом в петербургском аэропорту Пулково, пострадавших нет, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России, служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.

Сообщение о столкновении автомашины с самолетом чартерного авиарейса поступило в полицию аэропорта накануне вечером. Установлено, что из-за плохой погоды водитель не заметил препятствие. На борту судна были три члена экипажа и пассажир.

"Сотрудниками транспортной полиции по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет, у самолета вмятина "на предкрылках правого полукрыла".

По информации Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, проводится доследственная проверка. "Ленинградским следственным отделом на транспорте <…> проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта в результате столкновения 27 октября <…> служебного автомобиля аэропорта Пулково с частным самолетом", — говорится в сообщении.

Как уточняет следственное ведомство, в результате инцидента у воздушного судна поврежден фюзеляж.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также его причины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.