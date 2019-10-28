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РИА Новости

"Автодор" опубликует тарифы проезда по трассе М-11 Москва — Петербург

10:06 28.10.2019 (обновлено: 10:07 28.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтроительство ЦКАД и трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург"
Строительство ЦКАД и трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Детальная тарифная сетка проезда по платной автотрассе М-11, которая связывает Москву и Санкт-Петербург, подготовлена и будет официально опубликована 1 ноября, сообщили РИА Новости в госкомпании "Автодор", реализующей проект.
Новая скоростная автодорога М-11 Москва - Санкт-Петербург проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Ввод в эксплуатацию всей автотрассы планируется во второй половине ноября 2019 году. "Сейчас "Автодор" разрабатывает сетку тарифов. Согласно проекту приказа, новые тарифы должны начать действовать с 1 ноября. Они будут опубликованы на сайте "Автодор Платные дороги", - сообщили РИА Новости в "Автодоре" в понедельник.
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Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко в марте текущего года сообщал, что стоимость проезда по скоростной трассе М-11 будет составлять около 2 тысяч рублей. Представитель "Автодора" сообщил в понедельник, что для легковых машин без транспордера стоимость проезда по всей трассе в будний день составит 1820 рублей, в выходной - 2020 рублей.
Для машин 2-й категории (среднегабаритные автомобили выше 2 метров, в том числе с прицепом, пикапы, минифургоны) цена проезда от Москвы до Санкт-Петербурга составит 2030 рублей, с транспондером "Автодор" - 1521 рубля; 3-й и 4-й категории транспортных средств (грузовики и автобусы) - 2710 и 3980 рублей, соответственно. При использовании транспондера "Автодор" - 2106 и 3188 рублей, соответственно.
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В компании, добавили, что с 1 ноября практика тарифов выходного дня распространяется на все участки М-11 Москва – Санкт-Петербург. Данное нововведение коснется только легковых автомобилей 1-й категории. В целом тарифы в выходные дни будут лишь незначительно выше тарифов в будние дни. Там отметили, что нововведение на М-11 не коснется головного участка "км 15 – км 58", который находится в управлении у концессионера, и тарифы на этом участке устанавливает сам концессионер (тарифы там и так в несколько раз выше в сравнении с другими участками), также пока не коснется маршрутов внутри новых 7 и 8 этапов (от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга). По имеющейся информации, запуск 8 этапа в эксплуатацию (от А-120 до КАД) планируется уже в этом году – в конце ноября.
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Проголосовали:3152
16 апреля, 11:17
4225111730
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МоскваРоссияСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Две тысячи + бензин. Ну до Москвы доехать и обратно как раз половина моей месячной зарплаты будет. Скоро отдыхать будем только на кладбище.
28 октября, 11:22
ssergey-78
700206
Вот и я о том. Все для сильных мира сего.
28 октября, 11:24
ssergey-78
500005
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