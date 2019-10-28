Жена Ярошенко прокомментировала отказ США передать его России

"Он не ожидал, что будет отказ, потому что инициатива была Минюста по поводу запроса. Мы думали, что так надо. Константин ужасно расстроен, как никогда. Тем более они в этот раз дождались момента депортации Бутиной и нам дали этот ответ. Это в два раза больнее было", — уточнила собеседница агентства.