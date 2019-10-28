Жена Ярошенко прокомментировала отказ США передать его России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Жена осужденного в США россиянина Константина Ярошенко Виктория рассказала РИА Новости о реакции мужа на отказ Вашингтона передать его Москве, о чем ранее стало известно из СМИ.
"Отказ получили 24-го вечером. Притом что само решение датировано седьмым числом. Теперь два года опять ждать (возможности вновь просить о переводе в страну гражданства. — Прим ред.)", — сообщила она.
Накануне Ярошенко разговаривала с супругом по телефону.
"Он не ожидал, что будет отказ, потому что инициатива была Минюста по поводу запроса. Мы думали, что так надо. Константин ужасно расстроен, как никогда. Тем более они в этот раз дождались момента депортации Бутиной и нам дали этот ответ. Это в два раза больнее было", — уточнила собеседница агентства.
Она добавила, что у мужа обострился артрит. "Видимо, на нервной почве. Настолько болеть начало, что ходить не может. <…> И с зубами, и с желудком проблемы. Это три основных момента, которые нас беспокоят", — сказала Виктория, отметив, что надлежащая медицинская помощь ему по-прежнему не оказывается.
Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В апреле 2016-го апелляционный суд Нью-Йорка отказал россиянину в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд Соединенных Штатов он отказался.