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РИА Новости

Жена Ярошенко прокомментировала отказ США передать его России

09:33 28.10.2019 (обновлено: 10:10 28.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖена Константина Ярошенко Виктория
Жена Константина Ярошенко Виктория
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Жена Константина Ярошенко Виктория. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Жена осужденного в США россиянина Константина Ярошенко Виктория рассказала РИА Новости о реакции мужа на отказ Вашингтона передать его Москве, о чем ранее стало известно из СМИ.
"Отказ получили 24-го вечером. Притом что само решение датировано седьмым числом. Теперь два года опять ждать (возможности вновь просить о переводе в страну гражданства. — Прим ред.)", — сообщила она.
Накануне Ярошенко разговаривала с супругом по телефону.

"Он не ожидал, что будет отказ, потому что инициатива была Минюста по поводу запроса. Мы думали, что так надо. Константин ужасно расстроен, как никогда. Тем более они в этот раз дождались момента депортации Бутиной и нам дали этот ответ. Это в два раза больнее было", — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что у мужа обострился артрит. "Видимо, на нервной почве. Настолько болеть начало, что ходить не может. <…> И с зубами, и с желудком проблемы. Это три основных момента, которые нас беспокоят", — сказала Виктория, отметив, что надлежащая медицинская помощь ему по-прежнему не оказывается.
Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В апреле 2016-го апелляционный суд Нью-Йорка отказал россиянину в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд Соединенных Штатов он отказался.
Акция в защиту Константина Ярошенко
Вчера, 09:29Сказано в эфире
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8602615222
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Спортсмены и команды
Константин Ярошенко
РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Да ладно, отсидит дватцатку и на свободу с чистой совестью. А поставлял бы порошок не в штаты а допустим в МИД, так его вообще бы наградили.
28 октября, 11:43
uo ou
7000119
Россия должна действовать прдельно зеркально по отношению к задержанным, подозреваемым или осужденным гражданам США. Только так и никак по другому. США не понимают ничего кроме силы или аналогичных ответов.
28 октября, 11:44
JCJonnyJr Carter
1610001
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