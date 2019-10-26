Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-26T13:56Z
https://ria.ru/20191026/1560248917.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156024/90/1560249097_0:0:2838:1596_1036x0_80_0_0_b301ef431c23111070d1ae57189c73d0.jpg
РИА Новости

Мария Бутина вернулась в Россию

11:40 26.10.2019 (обновлено: 13:56 26.10.2019)
59621
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным в международном аэропорту Шереметьево
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным в международном аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Самолет с россиянкой Марией Бутиной, освобожденной из американской тюрьмы, совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости.
Россиянка прилетела рейсом SU 111. По дороге она рассказала журналистам, что прежде всего хочет вернуться к семье и "сказать спасибо всем", кто ее поддерживал.
В аэропорту Бутину встречали отец и официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Четыре месяца в одиночке

В самолете Бутина дала интервью Sputnik и RT, в котором рассказала о пребывании в американской тюрьме, освобождении и планах на будущее.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Около четырех месяцев она провела в одиночном заключении. По словам девушки, там ее спасали жесткое расписание, спорт и вера.
"Чтобы не сойти с ума, у вас должен быть очень строгий план. Каждый час должен быть чем-то занят. Как только вы позволяете себе расслабиться и просто думать, мозг начинает накручивать вас: а что если, а вдруг. Это меня поддерживало", — призналась Бутина.
Во время заключения она изучала книги по иконописи и искусству, а также читала русскую классику.
В камере было очень холодно, выпускали из нее исключительно по ночам, продолжила рассказ Бутина.
"У меня было время с часу до трех ночи. В это входит телефон. У меня были ситуации, когда не могла дозвониться родителям по полчаса. Время истекло — ты закрываешь дверь. Никого не волнует, дозвонился ты или нет", — сказала она.
© РИА Новости / Виталий БелоусовМария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Бутина добавила, что работала в тюрьме: мыла посуду в столовой и учила заключенных математике. За преподавание она получала по 17 долларов в месяц, а работа посудомойкой оказалась выгоднее — почти 29 долларов.
В день освобождения, по словам девушки, ее часами держали взаперти, еду и воду приходилось выпрашивать, а к самолету ее доставили с вооруженной охраной.
"Мне звонок обещали — папе позвонить. В конечном итоге ребята из "Аэрофлота" мне здесь помогли. Хоть папе написали. Меня опять обманули. Мне обещали один звонок родителям: сказать, когда рейс мой прилетает", — возмутилась Бутина.
Каждый день своего заключения девушка описывала на бумаге, в результате набралось больше тысячи страниц. Теперь она планирует сделать на этой основе некий "творческий проект".
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, отвечает на вопросы журналистов в международном аэропорту Шереметьево
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, отвечает на вопросы журналистов в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, отвечает на вопросы журналистов в международном аэропорту Шереметьево
Конкретных планов у Бутиной пока нет, но она не исключает, что займется защитой прав осужденных. Кроме того, она не намерена отказываться и от продвижения права на самооборону, то есть на владение огнестрельным оружием.
Девушка также добавила, что, возможно, предпримет какие-то юридические шаги по защите своей репутации, пострадавшей из-за судебного разбирательства в США, но предпочла пока не говорить, что именно собирается сделать.
"Я этот вопрос не оставлю, потому что это вопрос принципа", — заключила она.
© РИА Новости / Виталий БелоусовМария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с президентом "Антиглобалистского движения России" Александром Ионовым и отцом Валерием Бутиным
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с президентом Антиглобалистского движения России Александром Ионовым и отцом Валерием Бутиным
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с президентом "Антиглобалистского движения России" Александром Ионовым и отцом Валерием Бутиным

Дело Бутиной

Марию Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом".
Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.
Срок Бутиной истекал 5 ноября, но его сократили на десять дней.
Мария Бутина
25 октября, 00:52РИА Новости
Дело Марии Бутиной
63733121917126
Обсудить 93
Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаМоскваШереметьево (аэропорт)РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
преступница вернулась обратно в Россию. Очень интересная новость
26 октября, 12:18
Константин Е
70101455
она жила в США и нарушила американский закон. За что понесла соответствующее наказание. А люди изголяются над ней так как российские СМИ преподносят её как невинную жертву американцев, а не как преступницу, кем она по факту и является.
26 октября, 12:26
Константин Е
57011349
Рекомендуем
Фрагмент из выпуска шоу Голос от 25 октября
Участника шоу "Голос" раскритиковали за отказ жать руку Сюткину
РИА
Новости
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Лента
новостей
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Обстановка в Сирии. 26 октября 2019
Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Сцена шоу Голос
Участник шоу "Голос" объяснил, почему не пожал руку Валерию Сюткину
Так в представлении художника проявляется далекое прошлое Антарктиды, населенной больше 200 миллионов лет назад динозаврами
Чудовища Антарктиды. Ученые нашли самых необычных динозавров
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Американские военнослужащие в Сирии
В Сирии сообщили о возвращении американских военных из Ирака
Символический сварной шов Турецкого потока
"Нафтогаз" сообщил об аресте 100 процентов акций "Южного потока"
Кадр из сериала Твин Пикс
СМИ назвали самый страшный сериал в истории телевидения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10В Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО
00:53Американский профессор назвал "способ захвата" Калининграда войсками НАТО
00:49В Ираке парламентский блок на фоне протестов ушел в оппозицию
00:30Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов
00:30"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро вместо 25
00:24За пост президента Уругвая поборются одиннадцать кандидатов
00:23Более 230 тысяч российских военных напишут "Географический диктант"
00:20Почти вся Европа переходит на зимнее время
00:17В Аргентине пройдут выборы президента
23:33Элтон Джон на несколько месяцев перенес концерт в США из-за болезни
23:20В Мексике следователь погиб в результате нападения во время обыска
22:52В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
22:52В Барселоне начались новые столкновения протестующих и полиции
22:47СМИ сообщили о возвращении в Сирию нескольких сотен американских военных
22:32В Северной Калифорнии из-за пожаров объявили эвакуацию 50 тысяч человек
22:21Экс-депутат ЕП прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге
22:09В Астрахани 11 человек доставили в больницу после ДТП с маршруткой
22:05Российская военная полиция провела патрулирование в Сирии по трем маршрутам
21:36В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
21:29В Москве в 2019 году на дорогах погибли 45 мотоциклистов
Лента новостейМолния