Мария Бутина вернулась в Россию

Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным в международном аэропорту Шереметьево

Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным в международном аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Самолет с россиянкой Марией Бутиной, освобожденной из американской тюрьмы, совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости.

Россиянка прилетела рейсом SU 111. По дороге она рассказала журналистам, что прежде всего хочет вернуться к семье и "сказать спасибо всем", кто ее поддерживал.

В аэропорту Бутину встречали отец и официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Четыре месяца в одиночке

В самолете Бутина дала интервью Sputnik и RT, в котором рассказала о пребывании в американской тюрьме, освобождении и планах на будущее.

Около четырех месяцев она провела в одиночном заключении. По словам девушки, там ее спасали жесткое расписание, спорт и вера.

"Чтобы не сойти с ума, у вас должен быть очень строгий план. Каждый час должен быть чем-то занят. Как только вы позволяете себе расслабиться и просто думать, мозг начинает накручивать вас: а что если, а вдруг. Это меня поддерживало", — призналась Бутина.

Во время заключения она изучала книги по иконописи и искусству, а также читала русскую классику.

В камере было очень холодно, выпускали из нее исключительно по ночам, продолжила рассказ Бутина.

"У меня было время с часу до трех ночи. В это входит телефон. У меня были ситуации, когда не могла дозвониться родителям по полчаса. Время истекло — ты закрываешь дверь. Никого не волнует, дозвонился ты или нет", — сказала она.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево © РИА Новости / Виталий Белоусов Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево

Бутина добавила, что работала в тюрьме: мыла посуду в столовой и учила заключенных математике. За преподавание она получала по 17 долларов в месяц, а работа посудомойкой оказалась выгоднее — почти 29 долларов.

В день освобождения, по словам девушки, ее часами держали взаперти, еду и воду приходилось выпрашивать, а к самолету ее доставили с вооруженной охраной.

"Мне звонок обещали — папе позвонить. В конечном итоге ребята из "Аэрофлота" мне здесь помогли. Хоть папе написали. Меня опять обманули. Мне обещали один звонок родителям: сказать, когда рейс мой прилетает", — возмутилась Бутина.

Каждый день своего заключения девушка описывала на бумаге, в результате набралось больше тысячи страниц. Теперь она планирует сделать на этой основе некий "творческий проект".

Конкретных планов у Бутиной пока нет, но она не исключает, что займется защитой прав осужденных. Кроме того, она не намерена отказываться и от продвижения права на самооборону, то есть на владение огнестрельным оружием.

Девушка также добавила, что, возможно, предпримет какие-то юридические шаги по защите своей репутации, пострадавшей из-за судебного разбирательства в США, но предпочла пока не говорить, что именно собирается сделать.

"Я этот вопрос не оставлю, потому что это вопрос принципа", — заключила она.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с президентом "Антиглобалистского движения России" Александром Ионовым и отцом Валерием Бутиным © РИА Новости / Виталий Белоусов Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с президентом "Антиглобалистского движения России" Александром Ионовым и отцом Валерием Бутиным

Дело Бутиной

Марию Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом".

Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.